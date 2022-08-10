https://arabic.sputniknews.com/20220810/دقت-ساعة-الحسم-إيران-تستعد-للرد-النهائي-على-مقترحات-الأوروبي-بخصوص-ملفها-النووي--1066259042.html
دقت ساعة الحسم... إيران تستعد للرد النهائي على مقترحات "الأوروبي" بخصوص ملفها النووي
دقت ساعة الحسم... إيران تستعد للرد النهائي على مقترحات "الأوروبي" بخصوص ملفها النووي
تناقش الحلقة التطور الجديد على خط الملف النووي الإيراني، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي أنه ينتظر من طهران وواشنطن رداً "سريعا" على مقترحاته لإنقاذ الاتفاق المبرم... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T12:33+0000
2022-08-10T12:33+0000
2022-08-10T12:33+0000
راديو
بانوراما
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دقت ساعة الحسم.. إيران تستعد للرد النهائي على مقترحات "الأوروبي" بخصوص ملفها النووي
دقت ساعة الحسم.. إيران تستعد للرد النهائي على مقترحات "الأوروبي" بخصوص ملفها النووي
وفي ما يبدو سباقًا مع الزمن، قال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، بيتر ستانو، أنه "لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات".في المقابل، أعلنت إيران عزمها القيام بمراجعة شاملة لنص الاتحاد الأوروبي "النهائي"، وذلك بعد عودة الوفد المفاوض إلى طهران، قبل اتخاذ قرار نهائي.المختص في الشؤون الإيرانية، مصدق بور، استبعد التوصل لإحياء الاتفاق النووي، نظرًا لبقاء ملفات أساسية معلقة، كإمكانية تراجع واشنطن عن الإتفاق الجديد، كما فعلت في السابق.وفي حوار معه عبر "بانوراما" أوضح بور:التفاصيل في الملف الصوتي...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
دقت ساعة الحسم... إيران تستعد للرد النهائي على مقترحات "الأوروبي" بخصوص ملفها النووي
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تناقش الحلقة التطور الجديد على خط الملف النووي الإيراني، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي أنه ينتظر من طهران وواشنطن رداً "سريعا" على مقترحاته لإنقاذ الاتفاق المبرم في 2015 حول البرنامج النووي لإيران.
وفي ما يبدو سباقًا مع الزمن، قال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، بيتر ستانو، أنه "لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات".
في المقابل، أعلنت إيران عزمها القيام بمراجعة شاملة لنص الاتحاد الأوروبي "النهائي"، وذلك بعد عودة الوفد المفاوض إلى طهران، قبل اتخاذ قرار نهائي.
المختص في الشؤون الإيرانية، مصدق بور، استبعد التوصل لإحياء الاتفاق النووي، نظرًا لبقاء ملفات أساسية معلقة، كإمكانية تراجع واشنطن عن الإتفاق الجديد، كما فعلت في السابق.
وفي حوار معه عبر "بانوراما
" أوضح بور:
"أن "استعجال" الاتحاد الأوروبي للحصول على رد سريع من إيران، يعكس رغبة البلدان الأوروبية في إعادة تطبيع العلاقات مع طهران قبل حلول فصل الشتاء، لتأمين الحصول على الغاز الإيراني".
التفاصيل في الملف الصوتي...