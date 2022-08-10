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https://arabic.sputniknews.com/20220810/رئيس-الفترة-الانتقالية-في-مالي-يناقش-مع-بوتين-صادرات-روسيا-الغذائية-والنفطية-إلى-بلاده-1066265753.html
رئيس الفترة الانتقالية في مالي يناقش مع بوتين صادرات روسيا الغذائية والنفطية إلى بلاده
رئيس الفترة الانتقالية في مالي يناقش مع بوتين صادرات روسيا الغذائية والنفطية إلى بلاده
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الفترة الانتقالية في مالي عاصمي غويتا، والذي أعرب بدوره عن... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T14:51+0000
2022-08-10T14:51+0000
روسيا
أخبار مالي
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان، اليوم الأربعاء، أن "عاصمي غويتا أعرب عن امتنانه لفلاديمير بوتين للدعم الذي قدمه الجانب الروسي".وأضاف البيان: "أعرب فلاديمير بوتين عن أمله في أن تساهم القمة الروسية الأفريقية المزمع عقدها في سانت بطرسبرغ في عام 2023 في تعزيز العلاقات الودية التقليدية لبلادنا مع جميع دول القارة الأفريقية".وأردف البيان: "تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون الروسي المالي في مجال السياسة الخارجية بما في ذلك تنسيق المواقف من خلال الأمم المتحدة".ويذكر أن الاتصال تم إجراءه بمبادرة من الطرف المالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/روسيا-ترسل-طائرات-قتالية-ومروحيات-إلى-مالي-1066216445.html
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روسيا, أخبار مالي

رئيس الفترة الانتقالية في مالي يناقش مع بوتين صادرات روسيا الغذائية والنفطية إلى بلاده

14:51 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / ANNIE RISEMBERGرئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا.
رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / ANNIE RISEMBERG
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أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الفترة الانتقالية في مالي عاصمي غويتا، والذي أعرب بدوره عن امتنانه "لدعم روسيا".
موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان، اليوم الأربعاء، أن "عاصمي غويتا أعرب عن امتنانه لفلاديمير بوتين للدعم الذي قدمه الجانب الروسي".
وجاء في البيان: "قدم عاصمي غويتا شرحًا تفصيليًا للعمليات الجارية في مالي، كما أبلغ عن جهود قيادة البلاد الهادفة إلى استقرار الوضع ومكافحة الجماعات الإرهابية بلا هوادة".
وأضاف البيان: "أعرب فلاديمير بوتين عن أمله في أن تساهم القمة الروسية الأفريقية المزمع عقدها في سانت بطرسبرغ في عام 2023 في تعزيز العلاقات الودية التقليدية لبلادنا مع جميع دول القارة الأفريقية".
مقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
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أمس, 14:13 GMT

"نوقشت قضايا زيادة تطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد وغيرها، وعلى وجه الخصوص، تم التطرق إلى موضوع الشحنات المحتملة للأغذية والأسمدة والوقود الروسي إلى مالي، وتم الاتفاق على أن الإدارتين الروسية والمالية المختصتان سوف تكثفان التعاون العملي".

وأردف البيان: "تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون الروسي المالي في مجال السياسة الخارجية بما في ذلك تنسيق المواقف من خلال الأمم المتحدة".
ويذكر أن الاتصال تم إجراءه بمبادرة من الطرف المالي.
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