https://arabic.sputniknews.com/20220810/رئيس-الفترة-الانتقالية-في-مالي-يناقش-مع-بوتين-صادرات-روسيا-الغذائية-والنفطية-إلى-بلاده-1066265753.html
رئيس الفترة الانتقالية في مالي يناقش مع بوتين صادرات روسيا الغذائية والنفطية إلى بلاده
رئيس الفترة الانتقالية في مالي يناقش مع بوتين صادرات روسيا الغذائية والنفطية إلى بلاده
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الفترة الانتقالية في مالي عاصمي غويتا، والذي أعرب بدوره عن... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T14:51+0000
2022-08-10T14:51+0000
2022-08-10T14:51+0000
روسيا
أخبار مالي
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان، اليوم الأربعاء، أن "عاصمي غويتا أعرب عن امتنانه لفلاديمير بوتين للدعم الذي قدمه الجانب الروسي".وأضاف البيان: "أعرب فلاديمير بوتين عن أمله في أن تساهم القمة الروسية الأفريقية المزمع عقدها في سانت بطرسبرغ في عام 2023 في تعزيز العلاقات الودية التقليدية لبلادنا مع جميع دول القارة الأفريقية".وأردف البيان: "تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون الروسي المالي في مجال السياسة الخارجية بما في ذلك تنسيق المواقف من خلال الأمم المتحدة".ويذكر أن الاتصال تم إجراءه بمبادرة من الطرف المالي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار مالي
رئيس الفترة الانتقالية في مالي يناقش مع بوتين صادرات روسيا الغذائية والنفطية إلى بلاده
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أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الفترة الانتقالية في مالي عاصمي غويتا، والذي أعرب بدوره عن امتنانه "لدعم روسيا".
موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان، اليوم الأربعاء، أن "عاصمي غويتا أعرب عن امتنانه لفلاديمير بوتين للدعم الذي قدمه الجانب الروسي".
وجاء في البيان: "قدم عاصمي غويتا شرحًا تفصيليًا للعمليات الجارية في مالي، كما أبلغ عن جهود قيادة البلاد الهادفة إلى استقرار الوضع ومكافحة الجماعات الإرهابية بلا هوادة".
وأضاف البيان: "أعرب فلاديمير بوتين عن أمله في أن تساهم القمة الروسية الأفريقية المزمع عقدها في سانت بطرسبرغ في عام 2023 في تعزيز العلاقات الودية التقليدية لبلادنا مع جميع دول القارة الأفريقية".
"نوقشت قضايا زيادة تطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد وغيرها، وعلى وجه الخصوص، تم التطرق إلى موضوع الشحنات المحتملة للأغذية والأسمدة والوقود الروسي إلى مالي، وتم الاتفاق على أن الإدارتين الروسية والمالية المختصتان سوف تكثفان التعاون العملي".
وأردف البيان: "تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون الروسي المالي في مجال السياسة الخارجية بما في ذلك تنسيق المواقف من خلال الأمم المتحدة".
ويذكر أن الاتصال تم إجراءه بمبادرة من الطرف المالي
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