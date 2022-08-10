https://arabic.sputniknews.com/20220810/راقب-هذه-الخمسة-أكثر-أجهزة-المنزل-استهلاكا-للكهرباء-1066271315.html

راقب هذه الخمسة... أكثر أجهزة المنزل استهلاكا للكهرباء

راقب هذه الخمسة... أكثر أجهزة المنزل استهلاكا للكهرباء

كشف خبراء الطاقة عن أكثر خمسة أجهزة كهربائية في المنزل تستهلك الكثير من الكهرباء التي ارتفعت أسعارها في كثير من الدول حول العالم مؤخرا. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T18:22+0000

2022-08-10T18:22+0000

2022-08-10T18:27+0000

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وتحدث خبراء في شركة Radiators Online لموقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية كاشفين عن هذه الأجهزة الخمسة، وعن أقل جهاز حيوي في المنزل يستهلك الكهرباء.1.التكييف والمدفئةتعمل معظم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على مدار 24 ساعة في اليوم؛ لذلك، اعتمادًا على كفاءة وحدتك، في المتوسط، قد تستخدم 72 كيلو واط في الساعة في اليوم.2. السخانوفقا للخبراء، تأتي سخانات المياه بعد ذلك في القائمة، وأوصوا بمضخات حرارية تستخدم الكهرباء لنقل الحرارة باستخدام حوالي 500 واط فقط.3. الثلاجةيجب أن تعمل الثلاجة على مدار 24 ساعة للحفاظ على طعامك طازجا.يحتاج هذا الجهاز إلى 180 واط في الساعة لتشغيله، مما يعني أنه يتطلب 4.32 كيلو واط في الساعة ليعمل لمدة 24 ساعة.4. غسالة الصحونكثير من الناس يستخدم غسالات الصحون للراحة، لكن تشغيلها مكلف كثيرا.يستغرق تشغيل غسالة الأطباق حوالي 1800 واط لمدة ساعة، وتعمل لمدة ساعتين تقريبا، ما يعني أنها تستخدم 3.6 كيلو واط في الساعة في المتوسط.5. فرنفي حين أن الفرن ليس أغلى جهاز في تكلفة تشغيله، إلا أن فتح الباب وإغلاقه قد يكون مكلفا.يتطلب تشغيل فرن متوسط الحجم حوالي 2400 واط. لذلك، فهو يحتاج 2.4 كيلو واط في الساعة لمدة ساعة واحدة من الاستخدام.ما هو أرخص جهاز منزلي في تكلفة التشغيل؟أرخص منتج منزلي في القائمة هو الغسالة، حيث لا تحتاج سوى 500 واط في الساعة لتشغيلها.

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منوعات