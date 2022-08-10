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https://arabic.sputniknews.com/20220810/رحلة-إلى-مركز-الأرض-سقوط-رجل-بدراجته-في-حفرة-عميقة-فيديو-1066237908.html
"رحلة إلى مركز الأرض"... سقوط رجل بدراجته في حفرة عميقة... فيديو
"رحلة إلى مركز الأرض"... سقوط رجل بدراجته في حفرة عميقة... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة سقوط رجل يقود دراجة نارية في حفرة عميقة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T07:32+0000
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المقطع المصور الذي حظي بالعديد من المتابعات والنشر، يظهر لحظة سقوط الرجل في حفرة علم بوجودها، لكنه استمر بالرجوع بدراجته النارية للخلف ليسقط فيها.ووصف المعلقون هذا السقوط بأنه "رحلة إلى مركز الأرض"، في تعليق ساخر على الحادثة.
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نادي الفيديو

"رحلة إلى مركز الأرض"... سقوط رجل بدراجته في حفرة عميقة... فيديو

07:32 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 07:39 GMT 10.08.2022)
© AFP 2022 / Arun Sankarأحد المتطوعين يرتدي زي سائق دراجة نارية يحمل رأسه في يده، يشارك في حملة توعية بالسلامة على الطرق مع ضباط الشرطة في تشيناي، 7 يوليو 2021
أحد المتطوعين يرتدي زي سائق دراجة نارية يحمل رأسه في يده، يشارك في حملة توعية بالسلامة على الطرق مع ضباط الشرطة في تشيناي، 7 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Arun Sankar
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة سقوط رجل يقود دراجة نارية في حفرة عميقة.
المقطع المصور الذي حظي بالعديد من المتابعات والنشر، يظهر لحظة سقوط الرجل في حفرة علم بوجودها، لكنه استمر بالرجوع بدراجته النارية للخلف ليسقط فيها.
ووصف المعلقون هذا السقوط بأنه "رحلة إلى مركز الأرض"، في تعليق ساخر على الحادثة.
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