https://arabic.sputniknews.com/20220810/رحلة-إلى-مركز-الأرض-سقوط-رجل-بدراجته-في-حفرة-عميقة-فيديو-1066237908.html
"رحلة إلى مركز الأرض"... سقوط رجل بدراجته في حفرة عميقة... فيديو
"رحلة إلى مركز الأرض"... سقوط رجل بدراجته في حفرة عميقة... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة سقوط رجل يقود دراجة نارية في حفرة عميقة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T07:32+0000
2022-08-10T07:32+0000
2022-08-10T07:39+0000
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المقطع المصور الذي حظي بالعديد من المتابعات والنشر، يظهر لحظة سقوط الرجل في حفرة علم بوجودها، لكنه استمر بالرجوع بدراجته النارية للخلف ليسقط فيها.ووصف المعلقون هذا السقوط بأنه "رحلة إلى مركز الأرض"، في تعليق ساخر على الحادثة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
"رحلة إلى مركز الأرض"... سقوط رجل بدراجته في حفرة عميقة... فيديو
07:32 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 07:39 GMT 10.08.2022) تابعنا عبر
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة سقوط رجل يقود دراجة نارية في حفرة عميقة.
المقطع المصور الذي حظي بالعديد من المتابعات والنشر، يظهر لحظة سقوط الرجل في حفرة علم بوجودها، لكنه استمر بالرجوع بدراجته النارية للخلف ليسقط فيها.
ووصف المعلقون هذا السقوط بأنه "رحلة إلى مركز الأرض"، في تعليق ساخر على الحادثة.