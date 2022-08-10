https://arabic.sputniknews.com/20220810/رغد-صدام-حسين-تعلق-على-خبر-تأييدها-مظاهرات-مقتدى-الصدر-في-العراق-1066238333.html
رغد صدام حسين تعلق على خبر تأييدها مظاهرات مقتدى الصدر في العراق
رغد صدام حسين تعلق على خبر تأييدها مظاهرات مقتدى الصدر في العراق
ردت رغد صدام حسين ، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، على "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول موقفها من المظاهرات التي دعا لها زعيم التيار الصدري في... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T07:51+0000
2022-08-10T07:51+0000
2022-08-10T07:51+0000
أخبار العراق اليوم
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ونشرت رغد، تغريدة عبر حسابها على "تويتر" فيها صورة من تدوينة ذكر فيها: "كلمة رغد صدام حسين تؤيد مظاهرات السيد مقتدى.." قائلة بتعليق: "خبر مزيف وغير صحيح".يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه المحتجون من أنصار التيار الصدري، اعتصامهم بمحيط مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، لليوم العاشر على التوالي بهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم.وكان زعيم التيار الصدري قد طالب، في وقت سابق، بحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة في إطار عملية ديمقراطية جديدة، تهدف للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
رغد صدام حسين تعلق على خبر تأييدها مظاهرات مقتدى الصدر في العراق
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ردت رغد صدام حسين ، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، على "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول موقفها من المظاهرات التي دعا لها زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر".
ونشرت رغد، تغريدة عبر حسابها على "تويتر" فيها صورة من تدوينة ذكر فيها: "كلمة رغد صدام حسين تؤيد مظاهرات السيد مقتدى.." قائلة بتعليق: "خبر مزيف وغير صحيح".
يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه المحتجون من أنصار التيار الصدري، اعتصامهم بمحيط مبنى البرلمان
في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، لليوم العاشر على التوالي بهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم.
وكان زعيم التيار الصدري قد طالب، في وقت سابق، بحل البرلمان الحالي
وإجراء انتخابات مبكرة في إطار عملية ديمقراطية جديدة، تهدف للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.