https://arabic.sputniknews.com/20220810/روسيا-تأمل-ألا-تعرقل-الأمم-المتحدة-مهمة-البعثة-الجديدة-إلى-محطة-زابوروجيه-النووية-1066263947.html
روسيا تأمل ألا تعرقل الأمم المتحدة مهمة البعثة الجديدة إلى محطة "زابوروجيه" النووية
روسيا تأمل ألا تعرقل الأمم المتحدة مهمة البعثة الجديدة إلى محطة "زابوروجيه" النووية
أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تأمل ألا تعرقل الأمانة العامة للأمم مهمة البعثة الجديدة إلى محطة... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T14:15+0000
2022-08-10T14:15+0000
2022-08-10T14:15+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. أشار أوليانوف إلى أنه من المحتمل مناقشة الموضوع في اجتماع مجلس الأمن الدولي غدا.هذا وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في 11 أغسطس/آب، فيما يتعلق بقصف كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، حسبما أفاد للصحفيين مصدر من مكتب التمثيل الروسي لدى الأمم المتحدة.وأعربت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس، عن أملها بأن ترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة إلى المحطة، على خلفية الهجمات الجديدة التي شنتها كييف مستهدفة المحطة.هذا وتنفذ القوات الأوكرانية العديد من الاستفزازات، كمهاجمة البنية التحتية، واستهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، من أجل إلصاق التهمة بموسكو وإدانتها على الصعيد الدولي.وتتواجد محطة زابوروجيه النووية تحت حماية الجيش الروسي؛ وأكدت الخارجية الروسية أن الجيش الروسي تولى حماية محطة توليد الكهرباء، لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تأمل ألا تعرقل الأمم المتحدة مهمة البعثة الجديدة إلى محطة "زابوروجيه" النووية
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أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تأمل ألا تعرقل الأمانة العامة للأمم مهمة البعثة الجديدة إلى محطة الطاقة النووية "زابوروجيه".
موسكو- سبوتنيك. أشار أوليانوف إلى أنه من المحتمل مناقشة الموضوع في اجتماع مجلس الأمن الدولي غدا.
وقال أوليانوف في مقابلة على قناة "روسيا 24": "الآن عادت المسألة إلى جدول الأعمال، يبدو أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدأ أيضا يصرح علنا بأن هناك حاجة لإرسال بعثة إلى محطة زابوروجيه النووية، نرجو حصول ذلك. آمل ألا يعيق معاونوه في المرة القادمة توجه البعثة. أظن أنه سيتم التطرق إلى هذا الموضوع الخاص بالبعثة والتوقيت المحتمل لإرسالها، في مناقشة مجلس الأمن غداً".
هذا وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في 11 أغسطس/آب، فيما يتعلق بقصف كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، حسبما أفاد للصحفيين مصدر من مكتب التمثيل الروسي لدى الأمم المتحدة.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس، عن أملها بأن ترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة إلى المحطة، على خلفية الهجمات الجديدة التي شنتها كييف مستهدفة المحطة.
هذا وتنفذ القوات الأوكرانية العديد من الاستفزازات، كمهاجمة البنية التحتية، واستهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، من أجل إلصاق التهمة بموسكو وإدانتها على الصعيد الدولي.
وتتواجد محطة زابوروجيه النووية تحت حماية الجيش الروسي؛ وأكدت الخارجية الروسية أن الجيش الروسي تولى حماية محطة توليد الكهرباء، لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.