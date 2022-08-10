https://arabic.sputniknews.com/20220810/زاخاروفا-سيكون-من-الضروري-تنظيم-تفتيش-للوكالة-الدولية-إلى-محطة-الطاقة-النووية-في-زابوروجيه-1066240548.html
زاخاروفا: سيكون من الضروري تنظيم تفتيش للوكالة الدولية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه
زاخاروفا: سيكون من الضروري تنظيم تفتيش للوكالة الدولية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه بدلا من تصريحات فلاديمير زيلينسكي السخيفة بشأن منطقة حظر طيران فوق محطات الطاقة النووية... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T09:02+0000
2022-08-10T09:02+0000
2022-08-10T09:02+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
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وقالت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مطالب كييف بفرض منطقة حظر طيران فوق محطات الطاقة النووية الأوكرانية وتوفير نظام دفاع جوي: "دعونا نقارن متطلبات نظام كييف على نطاق كوني وإجراء روتيني عادي تمامًا يتم تضمينه في كل مرة عندما يتعلق الأمر بأمان المنشآت النووية - تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ربما يمكننا أن نبدأ بأمر صغير، بما هو واضح ومنطقي، وليس مع هذه التخيلات، التي تتبادر إلى ذهن زيلينسكي الكثير منها، والتي يبدو أنها جاءت، تحت تأثير الأبخرة السامة".وأضافت: "نحتاج أن نبدأ بتفتيش، لكن على ما يبدو، سنبدأ الآن باجتماع لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع. كما تعلمون، من المقرر عقده في 11 أغسطس / آب. روسيا تعقد اجتماع مجلس الأمن، لأنه يجب على المجتمع المحلي تقييم الوضع بطريقة شاملة".
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روسيا, ماريا زاخاروفا
زاخاروفا: سيكون من الضروري تنظيم تفتيش للوكالة الدولية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه بدلا من تصريحات فلاديمير زيلينسكي السخيفة بشأن منطقة حظر طيران فوق محطات الطاقة النووية الأوكرانية، ينبغي تنظيم تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مطالب كييف بفرض منطقة حظر طيران فوق محطات الطاقة النووية الأوكرانية وتوفير نظام دفاع جوي: "دعونا نقارن متطلبات نظام كييف على نطاق كوني وإجراء روتيني عادي تمامًا يتم تضمينه في كل مرة عندما يتعلق الأمر بأمان المنشآت النووية - تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ربما يمكننا أن نبدأ بأمر صغير، بما هو واضح ومنطقي، وليس مع هذه التخيلات، التي تتبادر إلى ذهن زيلينسكي الكثير منها، والتي يبدو أنها جاءت، تحت تأثير الأبخرة السامة".
وأضافت: "نحتاج أن نبدأ بتفتيش، لكن على ما يبدو، سنبدأ الآن باجتماع لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع. كما تعلمون، من المقرر عقده في 11 أغسطس / آب. روسيا تعقد اجتماع مجلس الأمن، لأنه يجب على المجتمع المحلي تقييم الوضع بطريقة شاملة".