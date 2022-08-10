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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة شمالي اليابان
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة شمالي اليابان
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جزيرة هوكايدو شمالي اليابان. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T17:15+0000
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وقالت وكالة أنباء NHK اليابانية نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي.وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي "اضطراب" في محطة هوكايدو للطاقة النووية.وعلى مدى الأعوام الماضية تعرضت اليابان لعدد من الزلازل، وقع الأشد فتكا بينها عام 2011 وأودى بحياة 18 ألف شخص، بعدما تسبب في حدوث تسونامي ودمر محطة فوكوشيما النووية، ما تسبب في كارثة كبيرة بعد تسرب الإشعاع من المحطة المتضررة.
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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة شمالي اليابان

17:15 GMT 10.08.2022
© facebook.comزلزال في اليابان
زلزال في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جزيرة هوكايدو شمالي اليابان.
وقالت وكالة أنباء NHK اليابانية نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي.
وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي "اضطراب" في محطة هوكايدو للطاقة النووية.
وعلى مدى الأعوام الماضية تعرضت اليابان لعدد من الزلازل، وقع الأشد فتكا بينها عام 2011 وأودى بحياة 18 ألف شخص، بعدما تسبب في حدوث تسونامي ودمر محطة فوكوشيما النووية، ما تسبب في كارثة كبيرة بعد تسرب الإشعاع من المحطة المتضررة.
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