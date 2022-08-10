https://arabic.sputniknews.com/20220810/سياسية-تايوانية-زيارة-بيلوسي-أول-مشهد-في-السيناريو-العسكري-الأمريكي-ضد-الصين-1066260141.html

سياسية تايوانية: زيارة بيلوسي أول "مشهد" في السيناريو العسكري الأمريكي ضد الصين

سياسية تايوانية: زيارة بيلوسي أول "مشهد" في السيناريو العسكري الأمريكي ضد الصين

اعتبرت العضو السابق في حزب "كومينتانغ" التايواني المعارض، جوانا لي (لي تشيان)، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان (الصين)، هي أول... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T13:02+0000

2022-08-10T13:02+0000

2022-08-10T13:03+0000

نانسي بيلوسي

الصين

أخبار تايوان

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بكين - سبوتنيك. وقالت السياسية التايوانية، في مقابلة مع شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن": "بالتأكيد يوجد سيناريو مدروس جيدًا، وزيارة نانسي بيلوسي، هي مجرد مشهد واحد من هذا السيناريو".ووفقًا لها، فإن "أستراليا واليابان، اللتين تتعاونان في آسيا في سياق نهج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مناقشات مختلفة بين المجتمع الدولي حول الكيفية التي ينبغي أو ستعيد بها الصين تايوان، كل هذا يدل على أن هناك الآن الكثير من أولئك، الذين يخططون لألعاب عسكرية".وأضافت: "تود الولايات المتحدة شن حرب محدودة صغيرة، لتدمير الوضع الراهن، والسيطرة على الوضع، واحتواء نهوض الصين الاقتصادي والإقليمي. لدى هذا السيناريو الكثير من الأعمال "المشاهد"، وبيلوسي هي مجرد بداية واحدة منها".ولفتت السياسية التايوانية إلى أنه، بعد تقديم ما يسمى بـ "قانون سياسة تايوان لعام 2022" في الولايات المتحدة، "كنا على بعد خطوة واحدة من الكارثة".وتابعت: "سيغير هذا القانون أسس العلاقات الصينية الأمريكية. وسيغير موقف الولايات المتحدة من سياسة - الصين الواحدة".وفي وقت سابق، قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يهدف إلى تقديم مساعدة عسكرية لتايوان.ويقترح مشروع القانون تقديم 4.5 مليار دولار مساعدات عسكرية إلى تايوان، على مدى السنوات الأربع المقبلة.وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على دعم تايوان في المشاركة بالمنظمات الدولية، وتعزيز العلاقات التجارية والاعتراف بها كحليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).ويفترض مشروع القانون أيضًا، فرض عقوبات اقتصادية على الصين، في حال قيامها بأعمال عدائية ضد تايوان.وكانت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان (الصين) يومي 2 و3 أغسطس/ آب الجاري، الأولى من نوعها، منذ عام 1997؛ مما يجعلها أعلى مسؤولة أمريكية تزور الجزيرة على مدار 25 عاما.من جهتها، الإدارة الأمريكية، والتي جرى تحذيرها على لسان الرئيس الصيني من "اللعب بالنار"، أكدت لبكين التزامها بسياسة "الصين الواحدة"، ونأت بنفسها عن الزيارة؛ قائلة، إن رئيسة مجلس النواب تتخذ القرارات بنفسها.وردا على الزيارة، أعلنت بكين عن بدء تدريبات عسكرية واسعة حول تايوان، في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس؛ وفرضت عقوبات على صندوقين تايوانيين، وعلقت تصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة، وأيضا واردات تايوان من الحمضيات وبعض أنواع منتجات الأسماك.وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة؛ كما أوضحت أن جميع النتائج السلبية للزيارة ما زالت قائمة، وستتحمل واشنطن وتايبيه المسؤولية عنها.وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين، في أواخر الثمانينات.ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان بالتواصل، من خلال المنظمات غير الحكومية، ومن بينها جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، وصندوق تبادل تايبيه.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/واشنطن-لا-نبحث-عن-نزاع-مع-الصين-وزيارة-بيلوسي-حملت-طابعا-سلميا--1066159915.html

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