https://arabic.sputniknews.com/20220810/سيرينا-ويليامز-تعلن-عزمها-الاعتزال-قريبا-1066239780.html

سيرينا ويليامز تعلن عزمها الاعتزال قريبا

سيرينا ويليامز تعلن عزمها الاعتزال قريبا

أشارت اللاعبة الأمريكية في رياضة كرة التنس، سيرينا ويليامز، إلى اعتزالها، موضحة بأنها ستتجه نحو أشياء تهمها، لأنها لا تحب كلمة "اعتزال". 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T08:40+0000

2022-08-10T08:40+0000

2022-08-10T08:40+0000

رياضة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102357/63/1023576322_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_febdf90e2b9dd333f30ddfa979f46e25.jpg

ففي مقابلة مع مجلة "فوغ"، قالت أنها ستتجه نحو "أشياء أخرى تهمني"، مضيفة أنها لا تحب كلمة "اعتزال".وكتبت في منشور على "إنستغرام" أن "العد التنازلي قد بدأ"، متابعة أنها ستستمع بهذه الأسابيع القليلة المقبلة.وتقول إنها ستلعب في بطولة أمريكا المفتوحة، التي فازت بستة من ألقابها الفردية، في وقت لاحق في أغسطس/آب.وفي لقائها مع المجلة قالت ويليامز: "إنها كانت مترددة في الاعتراف لنفسها أو لأي شخص آخر بضرورة الابتعاد عن لعب التنس".وكتبت: "أليكسيس، زوجي، وأنا نادرا ما نتحدث عن ذلك، فهذا موضوع محظور".وتابعت: "أعلم أن الكثير من الناس متحمسون لذلك ويتطلعون إلى الاعتزال، وأتمنى حقا لو كان لدي الشعور نفسه".وفي بطولات الفردي، فازت ويليامز ببطولة ويمبلدون وبطولة أستراليا المفتوحة سبع مرات، إلى جانب ست بطولات أمريكا المفتوحة، وثلاثة ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة.وأضافت: "أنا أكره ذلك. أكره أن أكون عند مفترق طرق. وما زلت أقول لنفسي إنني أتمنى أن يكون الأمر سهلا بالنسبة لي، لكنه ليس كذلك في الحقيقة".وتابعت: "أنا ممزقة: لا أريد أن ينتهي الأمر، لكن في نفس الوقت أنا مستعدة لما هو قادم".وحمل إمكانية إنجابها للمزيد من الأطفال أجابت قائلة: "بالتأكيد لا أريد أن أحمل مرة أخرى كرياضية".وقالت: "أريد أن تكون قدماي في التنس، أو تكون قدماي بالخارج".

https://arabic.sputniknews.com/20220614/سيرينا-ويليامز-تقول-إنها-قادرة-على-العودة-إلى-ويمبلدون-بعد-12-شهرا-من-الإصابة-1063578734.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رياضة