https://arabic.sputniknews.com/20220810/شاب-يخاطر-بنفسه-لرصد-لحظة-انهيار-أرضي-فيديو-1066267202.html
شاب يخاطر بنفسه لرصد لحظة انهيار أرضي... فيديو
شاب يخاطر بنفسه لرصد لحظة انهيار أرضي... فيديو
يعشق البعض المغامرة ويقومون بتصرفات تبدو جنونية للوصول إلى أهدافهم حتى إذا كان في ذلك خطر على حياتهم. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T15:36+0000
2022-08-10T15:36+0000
2022-08-10T15:36+0000
نادي الفيديو
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وبينما يكون تسلق الجبال من الأشياء الخطيرة التي تعرض حياة البعض إلى الخطر، فإن لحظات انهيار أجزاء منها تكون أكثر خطورة.ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية لحظة قيام أحد الأشخاص بمغامرة لالتقاط صور انهيار أرضي بأحد الجبال في الصين.ورغم أن الفيديو يظهر فرار كل الموجودين خلال الانهيار الأرضي الذي تتجه بقاياه نحوهم، إلا أن هذا الشخص قرر التوقف والتقاط صور لهذا المشهد.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/انهيار-جسر-خشبي-في-الصين-يعود-تاريخه-إلى-900-عام-فيديو-1066111308.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاب يخاطر بنفسه لرصد لحظة انهيار أرضي... فيديو
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يعشق البعض المغامرة ويقومون بتصرفات تبدو جنونية للوصول إلى أهدافهم حتى إذا كان في ذلك خطر على حياتهم.
وبينما يكون تسلق الجبال من الأشياء الخطيرة
التي تعرض حياة البعض إلى الخطر، فإن لحظات انهيار أجزاء منها تكون أكثر خطورة.
ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية لحظة قيام أحد الأشخاص بمغامرة
لالتقاط صور انهيار أرضي بأحد الجبال في الصين.
ورغم أن الفيديو يظهر فرار كل الموجودين خلال الانهيار الأرضي الذي تتجه بقاياه نحوهم، إلا أن هذا الشخص قرر التوقف والتقاط صور لهذا المشهد.