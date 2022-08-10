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https://arabic.sputniknews.com/20220810/شاب-يخاطر-بنفسه-لرصد-لحظة-انهيار-أرضي-فيديو-1066267202.html
شاب يخاطر بنفسه لرصد لحظة انهيار أرضي... فيديو
شاب يخاطر بنفسه لرصد لحظة انهيار أرضي... فيديو
يعشق البعض المغامرة ويقومون بتصرفات تبدو جنونية للوصول إلى أهدافهم حتى إذا كان في ذلك خطر على حياتهم. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T15:36+0000
2022-08-10T15:36+0000
نادي الفيديو
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وبينما يكون تسلق الجبال من الأشياء الخطيرة التي تعرض حياة البعض إلى الخطر، فإن لحظات انهيار أجزاء منها تكون أكثر خطورة.ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية لحظة قيام أحد الأشخاص بمغامرة لالتقاط صور انهيار أرضي بأحد الجبال في الصين.ورغم أن الفيديو يظهر فرار كل الموجودين خلال الانهيار الأرضي الذي تتجه بقاياه نحوهم، إلا أن هذا الشخص قرر التوقف والتقاط صور لهذا المشهد.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/انهيار-جسر-خشبي-في-الصين-يعود-تاريخه-إلى-900-عام-فيديو-1066111308.html
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نادي الفيديو

شاب يخاطر بنفسه لرصد لحظة انهيار أرضي... فيديو

15:36 GMT 10.08.2022
© Photo / FANG Chenالطريق النفق غوليان في الصين
الطريق النفق غوليان في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Photo / FANG Chen
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يعشق البعض المغامرة ويقومون بتصرفات تبدو جنونية للوصول إلى أهدافهم حتى إذا كان في ذلك خطر على حياتهم.
وبينما يكون تسلق الجبال من الأشياء الخطيرة التي تعرض حياة البعض إلى الخطر، فإن لحظات انهيار أجزاء منها تكون أكثر خطورة.
امرأة تمشي على طول نهر هوانغبو بجوار جسر نانبو في شنغهاي، الصين، 30 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
انهيار جسر خشبي في الصين يعود تاريخه إلى 900 عام... فيديو
7 أغسطس, 13:33 GMT
ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية لحظة قيام أحد الأشخاص بمغامرة لالتقاط صور انهيار أرضي بأحد الجبال في الصين.
ورغم أن الفيديو يظهر فرار كل الموجودين خلال الانهيار الأرضي الذي تتجه بقاياه نحوهم، إلا أن هذا الشخص قرر التوقف والتقاط صور لهذا المشهد.
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