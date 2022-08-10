https://arabic.sputniknews.com/20220810/صحيفة-باك-دا-الروسية-لن-تسمح-للناتو-بالنوم-بسلام-1066243288.html
صحيفة: "باك دا" الروسية لن تسمح للناتو بالنوم بسلام
صحيفة: "باك دا" الروسية لن تسمح للناتو بالنوم بسلام
تتفوق قاذفة الشبح الروسية الواعدة "باك دا" على طائرة الشبح الأمريكية "B-2". في المستقبل، وفقا للخبراء الصينيين، فإن مجمع الطيران بعيد المدى الواعد التابع لقوات... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T09:57+0000
2022-08-10T09:57+0000
2022-08-10T09:57+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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القاذفة الشبحية الاستراتيجية "باك دا" هي مفتاح الردع النووي الروسي المستقبلي الذي تطلقه روسيا، حسبما ذكرت صحيفة "سينا" الصينية.وفقًا للبيانات المنشورة، سيكون للطائرة الروسية خاصيتان رئيسيتان: الأولى هي التخفي، والثانية زيادة حمل القنابل. بالإضافة إلى ذلك، ستكون باك دا قادرة على حمل صواريخ "كروز" لضرب الأهداف بشكل فعال. وبعد التزود بالوقود في الجو، ستكون قادرة على قطع مسافات طويلة لتوجيه ضربات عبر المحيط.يعتقد الخبير أن القاذفة الشبح الروسية لن تستخدم فقط في النزاعات العسكرية واسعة النطاق، ولكن أيضًا قادرة على القصف التقليدي في النزاعات المحلية.تكتب "سينا": "من وجهة نظر المفهوم، هذه طائرة استثنائية حقًا".يذكر أن أول معلومات مفتوحة حول مجمع الطيران بعيد المدى الواعد ظهرت في مارس/آذار 2017. تم تصميم القاذفة الشبح وفقًا لمخطط "الجناح الطائر" لتقليل ظهورها على الرادار. ستحل الطائرات الجديدة محل جميع الأنواع الثلاثة في الخدمة "تو-22إم3" و"تو-95" و"تو-160". ستكون مسلحة بصواريخ بعيدة المدى تفوق سرعة الصوت ومزودة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى القاذفة أنظمة حرب إلكترونية. في عام 2020، بدأ بناء العينات الأولى من "باك دا".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
صحيفة: "باك دا" الروسية لن تسمح للناتو بالنوم بسلام
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تتفوق قاذفة الشبح الروسية الواعدة "باك دا" على طائرة الشبح الأمريكية "B-2". في المستقبل، وفقا للخبراء الصينيين، فإن مجمع الطيران بعيد المدى الواعد التابع لقوات الفضاء الروسية "لن يسمح للناتو بالنوم بسلام".
القاذفة الشبحية الاستراتيجية "باك دا" هي مفتاح الردع النووي الروسي
المستقبلي الذي تطلقه روسيا، حسبما ذكرت صحيفة "سينا" الصينية.
وفقًا للبيانات المنشورة، سيكون للطائرة الروسية خاصيتان رئيسيتان: الأولى هي التخفي، والثانية زيادة حمل القنابل. بالإضافة إلى ذلك، ستكون باك دا قادرة على حمل صواريخ "كروز" لضرب الأهداف بشكل فعال. وبعد التزود بالوقود في الجو، ستكون قادرة على قطع مسافات طويلة لتوجيه ضربات عبر المحيط.
يعتقد الخبير أن القاذفة الشبح الروسية لن تستخدم فقط في النزاعات العسكرية واسعة النطاق، ولكن أيضًا قادرة على القصف التقليدي في النزاعات المحلية.
تكتب "سينا": "من وجهة نظر المفهوم، هذه طائرة استثنائية حقًا".
يذكر أن أول معلومات مفتوحة حول مجمع الطيران بعيد المدى الواعد ظهرت في مارس/آذار 2017. تم تصميم القاذفة الشبح وفقًا لمخطط "الجناح الطائر" لتقليل ظهورها على الرادار. ستحل الطائرات الجديدة محل جميع الأنواع الثلاثة في الخدمة "تو-22إم3" و"تو-95" و"تو-160". ستكون مسلحة بصواريخ بعيدة المدى تفوق سرعة الصوت ومزودة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى القاذفة أنظمة حرب إلكترونية. في عام 2020، بدأ بناء العينات الأولى من "باك دا".