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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220810/عقيد-أمريكي-يشير-إلى-خطأ-لدى-القيادة-الأمريكية-1066238717.html
عقيد أمريكي يشير إلى خطأ لدى القيادة الأمريكية
عقيد أمريكي يشير إلى خطأ لدى القيادة الأمريكية
وفق تصور العقيد المتقاعد الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، لن تكون الولايات المتحدة تملك من أسلحة الدقة العالية والذخائر ما يمكّنها من خوض نزاع مسلح افتراضي مع... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T07:59+0000
2022-08-10T07:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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والسبب هو أن توريد الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا يستنزف احتياطي السلاح الأمريكي. وأشار ماكغريغور، وهو مستشار وزارة الدفاع الأمريكية سابقا، في مقال نشرته مجلة "أميركان كونسرفتيف" إلى أنه "من المتوقع استنادا إلى الوتيرة المتسارعة لاستهلاك الذخيرة وأسلحة الدقة العالية في أوكرانيا، أن ينفد احتياطي الولايات المتحدة من الصواريخ والذخائر في وقت سريع".وفي ظنه فإن الأسلحة والذخيرة التي تسلمها الولايات المتحدة إلى القوات الأوكرانية لكي تقدر على مقارعة القوات الروسية تحتاجها الولايات المتحدة ذاتها لكي تقدر على خوض صراع مسلح ممكن مع الصين. وبالتالي فإن القيادة الأمريكية تقع في خطأ حينما تسلم الأسلحة الواجب الاحتفاظ بها إلى أوكرانيا.
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العالم, رصد عسكري

عقيد أمريكي يشير إلى خطأ لدى القيادة الأمريكية

07:59 GMT 10.08.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورمدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية
مدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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وفق تصور العقيد المتقاعد الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، لن تكون الولايات المتحدة تملك من أسلحة الدقة العالية والذخائر ما يمكّنها من خوض نزاع مسلح افتراضي مع الصين.
والسبب هو أن توريد الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا يستنزف احتياطي السلاح الأمريكي. وأشار ماكغريغور، وهو مستشار وزارة الدفاع الأمريكية سابقا، في مقال نشرته مجلة "أميركان كونسرفتيف" إلى أنه "من المتوقع استنادا إلى الوتيرة المتسارعة لاستهلاك الذخيرة وأسلحة الدقة العالية في أوكرانيا، أن ينفد احتياطي الولايات المتحدة من الصواريخ والذخائر في وقت سريع".
وفي ظنه فإن الأسلحة والذخيرة التي تسلمها الولايات المتحدة إلى القوات الأوكرانية لكي تقدر على مقارعة القوات الروسية تحتاجها الولايات المتحدة ذاتها لكي تقدر على خوض صراع مسلح ممكن مع الصين. وبالتالي فإن القيادة الأمريكية تقع في خطأ حينما تسلم الأسلحة الواجب الاحتفاظ بها إلى أوكرانيا.
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