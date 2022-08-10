https://arabic.sputniknews.com/20220810/غانتس-يحذر-من-خرق-التهدئة-مع-غزة-ويدعو-رؤساء-الفصائل-في-القطاع-إلى-العيش-في-قلق-1066237130.html

غانتس يحذر من خرق التهدئة مع غزة ويدعو رؤساء الفصائل في القطاع إلى "العيش في قلق"

غانتس يحذر من خرق التهدئة مع غزة ويدعو رؤساء الفصائل في القطاع إلى "العيش في قلق"

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، من خرق التهدئة مع قطاع غزة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T07:21+0000

2022-08-10T07:21+0000

2022-08-10T07:21+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال غانتس، في تصريحات مع قناة "كان" العبرية، إنه "في حال تم خرق الهدوء في محيط قطاع غزة فإن إسرائيل سترد بقوة حسب الظروف"، داعيا رؤساء الفصائل في غزة إلى "أن يعيشوا في قلق".كما حذر، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، بالقول: "إنه لا يملك بوليصة تأمين على حياته حيثما كان"، مؤكدا أن "القوات الإسرائيلية حققت ردعا كبيرا ضد الجهاد الإسلامي وحماس، بعدما حققت العملية أهدافها".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "بنك الأهداف لقواته لا يخلو من أي أهداف، وأنها تستطيع توجيه ضربات على عدة ساحات وفي كل مكان"، نافيا "التزام إسرائيل بإطلاق سراح أي من أسرى الجهاد"، لكنه استدرك قائلًا إن "هذا الملف سيتم التباحث خلاله مع مصر".وكان غانتس، كشف أمس الثلاثاء، أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مؤكدا أن بلاده شنت عملية عسكرية في قطاع غزة لعدة أسباب، أهمها إزالة ما أسماه بـ"التهديد الفوري" وتعزيز الردع داخل وخارج غزة، والحفاظ على حرية العمل في جميع ساحات العمل بإسرائيل.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي في حوار لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، على أن بلاده لا تخشى أي تهديدات، ومن يهدد إسرائيل سوف يؤذي نفسه، مدعيا أن بلاده لا تبحث عن الحروب، ولكن يتعين عليها القيام بذلك، وبأكبر قدرة من القوة.واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة