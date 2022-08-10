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غانتس يكشف أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة
غانتس يكشف أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة
كشف بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T01:11+0000
2022-08-10T01:11+0000
بيني غانتس
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وأكد غانتس في حوار لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تم نشره، مساء الثلاثاء، أن بلاده شنت عملية عسكرية في قطاع غزة لعدة أسباب، أهمها إزالة ما أسماه بـ"التهديد الفوري" وتعزيز الردع داخل وخارج غزة، والحفاظ على حرية العمل في جميع ساحات العمل بإسرائيل.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده لا تخشى أي تهديدات، ومن يهدد إسرائيل سوف يؤذي نفسه، مدعيا أن بلاده لا تبحث عن الحروب، ولكن يتعين عليها القيام بذلك، وبأكبر قدرة من القوة.واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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بيني غانتس, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

غانتس يكشف أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة

01:11 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / Said Khatibأثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة رفح 7 أغسطس 2022
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة رفح 7 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Said Khatib
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كشف بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وأكد غانتس في حوار لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تم نشره، مساء الثلاثاء، أن بلاده شنت عملية عسكرية في قطاع غزة لعدة أسباب، أهمها إزالة ما أسماه بـ"التهديد الفوري" وتعزيز الردع داخل وخارج غزة، والحفاظ على حرية العمل في جميع ساحات العمل بإسرائيل.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده لا تخشى أي تهديدات، ومن يهدد إسرائيل سوف يؤذي نفسه، مدعيا أن بلاده لا تبحث عن الحروب، ولكن يتعين عليها القيام بذلك، وبأكبر قدرة من القوة.
واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.
وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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