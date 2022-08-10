https://arabic.sputniknews.com/20220810/غانتس-يكشف-أهداف-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-الأخيرة-على-غزة-1066233683.html
غانتس يكشف أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة
غانتس يكشف أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة
كشف بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T01:11+0000
2022-08-10T01:11+0000
2022-08-10T01:11+0000
بيني غانتس
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066140171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f1a7de0f0644818bfd3cc7e18a3eb0e.jpg
وأكد غانتس في حوار لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تم نشره، مساء الثلاثاء، أن بلاده شنت عملية عسكرية في قطاع غزة لعدة أسباب، أهمها إزالة ما أسماه بـ"التهديد الفوري" وتعزيز الردع داخل وخارج غزة، والحفاظ على حرية العمل في جميع ساحات العمل بإسرائيل.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده لا تخشى أي تهديدات، ومن يهدد إسرائيل سوف يؤذي نفسه، مدعيا أن بلاده لا تبحث عن الحروب، ولكن يتعين عليها القيام بذلك، وبأكبر قدرة من القوة.واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066140171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51b9eda81f1dd9f0860bb300ad74dc6d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بيني غانتس, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
غانتس يكشف أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة
تابعنا عبر
كشف بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وأكد غانتس في حوار لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تم نشره، مساء الثلاثاء، أن بلاده شنت عملية عسكرية في قطاع غزة
لعدة أسباب، أهمها إزالة ما أسماه بـ"التهديد الفوري" وتعزيز الردع داخل وخارج غزة، والحفاظ على حرية العمل في جميع ساحات العمل بإسرائيل.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده لا تخشى أي تهديدات، ومن يهدد إسرائيل سوف يؤذي نفسه، مدعيا أن بلاده لا تبحث عن الحروب، ولكن يتعين عليها القيام بذلك، وبأكبر قدرة من القوة.
واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي
وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.
وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.