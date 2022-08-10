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https://arabic.sputniknews.com/20220810/غروسي-سأقود-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-النووية-1066271666.html
غروسي: سأقود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية
غروسي: سأقود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أنه سيبلغ مجلس الأمن الدولي بشأن التحضير لإرسال بعثة خبراء ينوي قيادتها شخصيا إلى محطة... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T18:31+0000
2022-08-10T18:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي: "أرحب بفرصة إحاطة المجلس بأن وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة ضروري للمساعدة في تقليل مخاطر وقوع كارثة نووية محتملة".وأضاف "كما سأطلع مجلس الأمن على خططي واستعداداتي لقيادة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصيًا إلى الموقع في المستقبل القريب جدًا".ومضى بقوله: "الآن أكثر من أي وقت مضى، يعد وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، أمر بالغ الأهمية للحد من خطر وقوع كارثة نووية محتملة".يشار إلى أن الأمم المتحدة دعت غروسي لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن عبر رابط فيديو.وسيلقي غروسي كلمة، يوم غد الخميس، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في محطة الطاقة النووية، دعت إليه روسيا.وفي وقت سابق من اليوم، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أنه يتعين على الجانب الأوكراني أن يوقف على الفور قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في 11 آب/أغسطس، وذلك على خلفية القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، حسبما أفاد للصحفيين مصدر من مكتب التمثيل الروسي لدى الأمم المتحدة.وأعربت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس، عن أملها بأن ترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة إلى المحطة، على خلفية الهجمات الجديدة التي شنتها كييف عليها,وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المدفعية الأوكرانية أطلقت النيران مرة أخرى على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم 7 آب/أغسطس الجاري، ارتكب نظام زيلينسكي عملاً جديداً من الإرهاب النووي في منشآت البنية التحتية للطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لإحداث كارثة إنسانية في منطقتي خيرسون وزابوروجيه.وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن الجيش الأوكراني، قصف منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بقذائف مدفعية عيار 152 مم.وتنفذ القوات الأوكرانية العديد من الاستفزازات، كمهاجمة البنية التحتية، واستهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، من أجل إلصاق التهمة بموسكو وإدانتها على الصعيد الدولي.وتتواجد محطة زابوروجيه النووية تحت حماية الجيش الروسي؛ وأكدت الخارجية الروسية أن الجيش الروسي تولى حماية المحطة لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/روسيا-تصف-الهجمات-على-محطة-زابوروجيه-بـالإرهاب-النووي-1066228183.html
https://arabic.sputniknews.com/20220810/روسيا-تأمل-ألا-تعرقل-الأمم-المتحدة-مهمة-البعثة-الجديدة-إلى-محطة-زابوروجيه-النووية-1066263947.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

غروسي: سأقود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية

18:31 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / Alexander Kleinالمدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي
المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Alexander Klein
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أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أنه سيبلغ مجلس الأمن الدولي بشأن التحضير لإرسال بعثة خبراء ينوي قيادتها شخصيا إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أوكرانيا.
فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي: "أرحب بفرصة إحاطة المجلس بأن وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة ضروري للمساعدة في تقليل مخاطر وقوع كارثة نووية محتملة".
وأضاف "كما سأطلع مجلس الأمن على خططي واستعداداتي لقيادة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصيًا إلى الموقع في المستقبل القريب جدًا".
ومضى بقوله: "الآن أكثر من أي وقت مضى، يعد وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، أمر بالغ الأهمية للحد من خطر وقوع كارثة نووية محتملة".
يشار إلى أن الأمم المتحدة دعت غروسي لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن عبر رابط فيديو.
وسيلقي غروسي كلمة، يوم غد الخميس، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في محطة الطاقة النووية، دعت إليه روسيا.
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
روسيا تصف الهجمات على محطة زابوروجيه بـ"الإرهاب النووي"
أمس, 18:00 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أنه يتعين على الجانب الأوكراني أن يوقف على الفور قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في 11 آب/أغسطس، وذلك على خلفية القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، حسبما أفاد للصحفيين مصدر من مكتب التمثيل الروسي لدى الأمم المتحدة.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس، عن أملها بأن ترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة إلى المحطة، على خلفية الهجمات الجديدة التي شنتها كييف عليها,
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
روسيا تأمل ألا تعرقل الأمم المتحدة مهمة البعثة الجديدة إلى محطة "زابوروجيه" النووية
14:15 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المدفعية الأوكرانية أطلقت النيران مرة أخرى على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم 7 آب/أغسطس الجاري، ارتكب نظام زيلينسكي عملاً جديداً من الإرهاب النووي في منشآت البنية التحتية للطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لإحداث كارثة إنسانية في منطقتي خيرسون وزابوروجيه.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن الجيش الأوكراني، قصف منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بقذائف مدفعية عيار 152 مم.
وتنفذ القوات الأوكرانية العديد من الاستفزازات، كمهاجمة البنية التحتية، واستهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، من أجل إلصاق التهمة بموسكو وإدانتها على الصعيد الدولي.
وتتواجد محطة زابوروجيه النووية تحت حماية الجيش الروسي؛ وأكدت الخارجية الروسية أن الجيش الروسي تولى حماية المحطة لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.
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