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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220810/قوات-أوكرانية-في-منطقة-محصنة-قرب-دونيتسك-تواجه-نقصا-في-القذائف-1066244510.html
قوات أوكرانية في منطقة محصنة قرب دونيتسك تواجه نقصا في القذائف
قوات أوكرانية في منطقة محصنة قرب دونيتسك تواجه نقصا في القذائف
لاحظ جنود قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ما يدل على أن القوات الأوكرانية التي تقاتلهم تواجه نقصا في القذائف المدفعية. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:30+0000
2022-08-10T10:45+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتواصل قوات جمهورية دونيتسك الآن هجومها على مواقع القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا القريبة من مركز الجمهورية، والتي حوّلتها السلطة الأوكرانية إلى حصن يجب أن يمكّن قواتها من البقاء في مواقعها القريبة من مركز الجمهورية الشعبية.ولأن القوات الأوكرانية تواصل حربها على جمهورية دونيتسك منذ عام 2014 وما فتئت ترمي التجمعات السكانية في الجمهورية بالقذائف فإن قوات الجمهورية الشعبية بدأت أخيرا عمليتها الهادفة إلى طرد قوات النظام الأوكراني من أراضي الجمهورية، مستعينة بوحدات المدفعية من القوات المسلحة الروسية، وقد تمكنت من اختراق مواقع القوات الأوكرانية قرب بلدة بيسكي الواقعة في نفس المنطقة.وقال أحد الجنود لـ"سبوتنيك" إنه لاحظ أن القوات الأوكرانية تواجه نقصا في القذائف بدليل أن مدفعيتها تطلق الآن 5 إلى 10 قذائف بعدما كانت قبل يومين تطلق 15 إلى 20 قذيفة.وعن سبب النقص في القذائف قال الجندي إن القوات الأوكرانية المتواجدة في المنطقة المحصنة أصبحت شبه محاصَرة، على الأرجح، وهو ما يعرقل وصول الإمدادات إليها.
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رصد عسكري

قوات أوكرانية في منطقة محصنة قرب دونيتسك تواجه نقصا في القذائف

10:30 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 10:45 GMT 10.08.2022)
© AP Photo / Max Blackالقوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا
القوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Max Black
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لاحظ جنود قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ما يدل على أن القوات الأوكرانية التي تقاتلهم تواجه نقصا في القذائف المدفعية.
وتواصل قوات جمهورية دونيتسك الآن هجومها على مواقع القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا القريبة من مركز الجمهورية، والتي حوّلتها السلطة الأوكرانية إلى حصن يجب أن يمكّن قواتها من البقاء في مواقعها القريبة من مركز الجمهورية الشعبية.
ولأن القوات الأوكرانية تواصل حربها على جمهورية دونيتسك منذ عام 2014 وما فتئت ترمي التجمعات السكانية في الجمهورية بالقذائف فإن قوات الجمهورية الشعبية بدأت أخيرا عمليتها الهادفة إلى طرد قوات النظام الأوكراني من أراضي الجمهورية، مستعينة بوحدات المدفعية من القوات المسلحة الروسية، وقد تمكنت من اختراق مواقع القوات الأوكرانية قرب بلدة بيسكي الواقعة في نفس المنطقة.
وقال أحد الجنود لـ"سبوتنيك" إنه لاحظ أن القوات الأوكرانية تواجه نقصا في القذائف بدليل أن مدفعيتها تطلق الآن 5 إلى 10 قذائف بعدما كانت قبل يومين تطلق 15 إلى 20 قذيفة.
وعن سبب النقص في القذائف قال الجندي إن القوات الأوكرانية المتواجدة في المنطقة المحصنة أصبحت شبه محاصَرة، على الأرجح، وهو ما يعرقل وصول الإمدادات إليها.
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي
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