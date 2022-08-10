https://arabic.sputniknews.com/20220810/كاف-يعلن-رسميا-إطلاق-دوري-السوبر-الأفريقي-ويكشف-عن-جوائز-مالية-كبيرة-1066263365.html
كاف يعلن رسميا إطلاق دوري السوبر الأفريقي ويكشف عن جوائز مالية كبيرة
كاف يعلن رسميا إطلاق دوري السوبر الأفريقي ويكشف عن جوائز مالية كبيرة
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، "إطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي رسميا الموسم القادم"، كاشفا قيمة الجوائز المالية للفائز. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
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وكشف كاف، خلال الجمعية العمومية التي أقيمت في تنزانيا، أن "دوري السوبر سيشهد مشاركة 24 ناديا تخوض 197 مباراة على مدار 10 أشهر، ما بين أغسطس/ آب، ومايو/ آيار.وأكد أن "مجموع جوائز دوري السوبر الإفريقي يصل إلى 100 مليون دولار، على أن يتحصل الفائز باللقب على 11 مليون دولار".من جانبه، قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، إنه "سيتم دفع 50 مليون دولار لجميع البلدان الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، كما سيتم منح 3.5 مليون دولار إلى الـ24 نادي المشاركة في الدوري الإفريقي لشراء اللاعبين والمساهمة في الانتقالات".وأضاف أن "مجموع جوائز الدوري الإفريقي الممتاز قد تصل إلى 50 مليون دولار لجعل المسابقات تنافسية".من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إن "إفريقيا ستحصل على 38 مليون دولار بعد سماح كاف للفيفا بتسويق تصفيات كأس العالم 2022، وهي زيادة حوالي 15 مليون دولار بالمقارنة بتصفيات كأس العالم 2018، والتي حققت 23 مليون دولار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
كاف يعلن رسميا إطلاق دوري السوبر الأفريقي ويكشف عن جوائز مالية كبيرة
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، "إطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي رسميا الموسم القادم"، كاشفا قيمة الجوائز المالية للفائز.
وكشف كاف، خلال الجمعية العمومية التي أقيمت في تنزانيا، أن "دوري السوبر سيشهد مشاركة 24 ناديا تخوض 197 مباراة على مدار 10 أشهر، ما بين أغسطس/ آب، ومايو/ آيار.
وأكد أن "مجموع جوائز دوري السوبر الإفريقي يصل إلى 100 مليون دولار، على أن يتحصل الفائز باللقب على 11 مليون دولار".
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، إنه "سيتم دفع 50 مليون دولار لجميع البلدان الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، كما سيتم منح 3.5 مليون دولار إلى الـ24 نادي المشاركة في الدوري الإفريقي لشراء اللاعبين والمساهمة في الانتقالات".
وأضاف أن "مجموع جوائز الدوري الإفريقي الممتاز قد تصل إلى 50 مليون دولار لجعل المسابقات تنافسية".
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إن "إفريقيا ستحصل على 38 مليون دولار بعد سماح كاف للفيفا بتسويق تصفيات كأس العالم 2022، وهي زيادة حوالي 15 مليون دولار بالمقارنة بتصفيات كأس العالم 2018، والتي حققت 23 مليون دولار.