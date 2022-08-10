https://arabic.sputniknews.com/20220810/كنعاني-إطلاق-القمر-الصناعي-خيام-إلى-الفضاء-ورقة-ذهبية-أخرى-في-تاريخ-إنجازات-إيران-العلمية-1066240065.html
كنعاني: إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء ورقة ذهبية أخرى في تاريخ إنجازات إيران العلمية
كنعاني: إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء ورقة ذهبية أخرى في تاريخ إنجازات إيران العلمية
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء لأغراض سلمية هو أحدث إنجاز للعلماء الإيرانيين، وورقة ذهبية أخرى في تاريخ الإنجازات... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T08:44+0000
2022-08-10T08:44+0000
2022-08-10T08:44+0000
أخبار إيران
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الطريق المزهر للتقدم العلمي والتكنولوجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمر على الرغم من العقوبات والضغوط القصوى من الأعداء".وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، إطلاق القمر الصناعي "خيّام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا: "جاء إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" من هذه القاعدة في تمام الساعة "10:22" صباحا بتوقيت طهران (06:52 بتوقيت غرينتش)".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, روسيا
كنعاني: إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء ورقة ذهبية أخرى في تاريخ إنجازات إيران العلمية
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء لأغراض سلمية هو أحدث إنجاز للعلماء الإيرانيين، وورقة ذهبية أخرى في تاريخ الإنجازات العلمية لإيران".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الطريق المزهر للتقدم العلمي والتكنولوجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمر على الرغم من العقوبات والضغوط القصوى من الأعداء".
وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، إطلاق القمر الصناعي "خيّام"
بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا: "جاء إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" من هذه القاعدة في تمام الساعة "10:22" صباحا بتوقيت طهران (06:52 بتوقيت غرينتش)".