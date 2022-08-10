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https://arabic.sputniknews.com/20220810/كنعاني-إطلاق-القمر-الصناعي-خيام-إلى-الفضاء-ورقة-ذهبية-أخرى-في-تاريخ-إنجازات-إيران-العلمية-1066240065.html
كنعاني: إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء ورقة ذهبية أخرى في تاريخ إنجازات إيران العلمية
كنعاني: إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء ورقة ذهبية أخرى في تاريخ إنجازات إيران العلمية
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء لأغراض سلمية هو أحدث إنجاز للعلماء الإيرانيين، وورقة ذهبية أخرى في تاريخ الإنجازات... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T08:44+0000
2022-08-10T08:44+0000
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الطريق المزهر للتقدم العلمي والتكنولوجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمر على الرغم من العقوبات والضغوط القصوى من الأعداء".وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، إطلاق القمر الصناعي "خيّام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا: "جاء إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" من هذه القاعدة في تمام الساعة "10:22" صباحا بتوقيت طهران (06:52 بتوقيت غرينتش)".
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أخبار إيران, روسيا

كنعاني: إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء ورقة ذهبية أخرى في تاريخ إنجازات إيران العلمية

08:44 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء لأغراض سلمية هو أحدث إنجاز للعلماء الإيرانيين، وورقة ذهبية أخرى في تاريخ الإنجازات العلمية لإيران".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الطريق المزهر للتقدم العلمي والتكنولوجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمر على الرغم من العقوبات والضغوط القصوى من الأعداء".
وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، إطلاق القمر الصناعي "خيّام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا: "جاء إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" من هذه القاعدة في تمام الساعة "10:22" صباحا بتوقيت طهران (06:52 بتوقيت غرينتش)".
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