https://arabic.sputniknews.com/20220810/كوريا-الجنوبية-تنشئ-روبوتا-لمكافحة-الإرهاب-وطائرة-مراقبة-دون-طيار-للقوات-المسلحة-1066255219.html
كوريا الجنوبية تنشئ روبوتا لمكافحة الإرهاب وطائرة مراقبة دون طيار للقوات المسلحة
كوريا الجنوبية تنشئ روبوتا لمكافحة الإرهاب وطائرة مراقبة دون طيار للقوات المسلحة
وقعت حكومة كوريا الجنوبية عقودا مع شركتين محليتين، اليوم الأربعاء، لتصميم روبوت لمكافحة الإرهاب وطائرة استطلاع دون طيار كجزء من جهودها لزيادة الإمكانات... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T11:39+0000
2022-08-10T11:39+0000
2022-08-10T11:39+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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ووقعت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية اتفاقية بقيمة 4.6 مليار وون (3.5 مليون دولار) مع شركة تصنيع المنتجات الدفاعية "Hyundai Rotem" للروبوت، وعقدا بقيمة 4.3 مليار وون مع "Preneu" للطائرة دون طيار، وفقا لما نقله التقرير عن مسؤولي الوكالة.ويقال إن الغرض من الروبوت هو التعرف المبكر على التهديدات ومنعها، وتقليل عدد الضحايا أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، بينما من المتوقع أن تدعم الطائرة دون طيار العمليات الأمنية للوحدات العسكرية التكتيكية.تأتي المبادرتان في إطار برنامج الإصلاح الدفاعي 4.0 لكوريا الجنوبية الموجه إلى إنشاء قوات مسلحة أقوى مزودة بتقنيات متقدمة، وفقا لوكالة الأنباء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تنشئ روبوتا لمكافحة الإرهاب وطائرة مراقبة دون طيار للقوات المسلحة
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وقعت حكومة كوريا الجنوبية عقودا مع شركتين محليتين، اليوم الأربعاء، لتصميم روبوت لمكافحة الإرهاب وطائرة استطلاع دون طيار كجزء من جهودها لزيادة الإمكانات العسكرية للبلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
ووقعت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية اتفاقية بقيمة 4.6 مليار وون (3.5 مليون دولار) مع شركة تصنيع المنتجات الدفاعية "Hyundai Rotem" للروبوت، وعقدا بقيمة 4.3 مليار وون مع "Preneu" للطائرة دون طيار، وفقا لما نقله التقرير عن مسؤولي الوكالة.
ويقال إن الغرض من الروبوت هو التعرف المبكر على التهديدات ومنعها، وتقليل عدد الضحايا أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، بينما من المتوقع أن تدعم الطائرة دون طيار العمليات الأمنية للوحدات العسكرية التكتيكية.
تأتي المبادرتان في إطار برنامج الإصلاح الدفاعي 4.0 لكوريا الجنوبية الموجه إلى إنشاء قوات مسلحة أقوى مزودة بتقنيات متقدمة، وفقا لوكالة الأنباء.