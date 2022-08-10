عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220810/مئات-الآلاف-من-عمال-البريد-في-المملكة-المتحدة-ينطلقون-في-إضراب-وسط-تضخم-قياسي-1066262531.html
مئات الآلاف من عمال البريد في المملكة المتحدة ينطلقون في إضراب وسط تضخم قياسي
مئات الآلاف من عمال البريد في المملكة المتحدة ينطلقون في إضراب وسط تضخم قياسي
قال اتحاد عمال الاتصالات (CWU) الذي يمثل مصالح الموظفين، إن حوالي 115 ألف موظف في الخدمة البريدية الملكية البريطانية سيضربون للمطالبة بزيادة الرواتب وسط تضخم... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:45+0000
2022-08-10T13:45+0000
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103075/23/1030752328_0:43:5337:3045_1920x0_80_0_0_63fe65db29a8a5b3080b8e878d25db57.jpg
وقال اتحاد النقابات العمالية على تويتر يوم الثلاثاء: "سيضرب 115 ألف عامل بريد من أجل زيادة رواتب مناسبة".وسيجري الإضراب على أربعة أيام: 26 و31 أغسطس و8 و9 سبتمبر، بحسب البيان. وأضافت النقابة أن جميع الاحتجاجات ستبدأ في الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش). قرر العمال تنظيم الإضراب بسبب انخفاض الأجور وسط تضخم قياسي، بالنظر إلى أن الخدمة البريدية الملكية قد حققت ربحا قدره 750 مليون جنيه (908 ملايين دولار)، بينما دفعت أيضا 400 مليون جنيه من الأرباح للمساهمين في الشركة، التي يتلقى قادتها بالفعل "الملايين" ، بحسب الاتحاد. صوّت غالبية عمال البريد، 97.6%، على الإضراب على الرغم من تقديم الشركة زيادة في الأجور بنسبة 5.5%، وفقا للنقابة.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103075/23/1030752328_611:0:4727:3087_1920x0_80_0_0_c76ad6cd3b0b733da8b5c11d00bbc074.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا

مئات الآلاف من عمال البريد في المملكة المتحدة ينطلقون في إضراب وسط تضخم قياسي

13:45 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / Alexander NEMENOVعلم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا
علم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Alexander NEMENOV
تابعنا عبرTelegram
قال اتحاد عمال الاتصالات (CWU) الذي يمثل مصالح الموظفين، إن حوالي 115 ألف موظف في الخدمة البريدية الملكية البريطانية سيضربون للمطالبة بزيادة الرواتب وسط تضخم قياسي.
وقال اتحاد النقابات العمالية على تويتر يوم الثلاثاء: "سيضرب 115 ألف عامل بريد من أجل زيادة رواتب مناسبة".
وسيجري الإضراب على أربعة أيام: 26 و31 أغسطس و8 و9 سبتمبر، بحسب البيان. وأضافت النقابة أن جميع الاحتجاجات ستبدأ في الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش).
قرر العمال تنظيم الإضراب بسبب انخفاض الأجور وسط تضخم قياسي، بالنظر إلى أن الخدمة البريدية الملكية قد حققت ربحا قدره 750 مليون جنيه (908 ملايين دولار)، بينما دفعت أيضا 400 مليون جنيه من الأرباح للمساهمين في الشركة، التي يتلقى قادتها بالفعل "الملايين" ، بحسب الاتحاد.
صوّت غالبية عمال البريد، 97.6%، على الإضراب على الرغم من تقديم الشركة زيادة في الأجور بنسبة 5.5%، وفقا للنقابة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала