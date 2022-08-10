https://arabic.sputniknews.com/20220810/مئات-الآلاف-من-عمال-البريد-في-المملكة-المتحدة-ينطلقون-في-إضراب-وسط-تضخم-قياسي-1066262531.html
مئات الآلاف من عمال البريد في المملكة المتحدة ينطلقون في إضراب وسط تضخم قياسي
مئات الآلاف من عمال البريد في المملكة المتحدة ينطلقون في إضراب وسط تضخم قياسي
قال اتحاد عمال الاتصالات (CWU) الذي يمثل مصالح الموظفين، إن حوالي 115 ألف موظف في الخدمة البريدية الملكية البريطانية سيضربون للمطالبة بزيادة الرواتب وسط تضخم... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:45+0000
2022-08-10T13:45+0000
2022-08-10T13:45+0000
العالم
بريطانيا
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وقال اتحاد النقابات العمالية على تويتر يوم الثلاثاء: "سيضرب 115 ألف عامل بريد من أجل زيادة رواتب مناسبة".وسيجري الإضراب على أربعة أيام: 26 و31 أغسطس و8 و9 سبتمبر، بحسب البيان. وأضافت النقابة أن جميع الاحتجاجات ستبدأ في الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش). قرر العمال تنظيم الإضراب بسبب انخفاض الأجور وسط تضخم قياسي، بالنظر إلى أن الخدمة البريدية الملكية قد حققت ربحا قدره 750 مليون جنيه (908 ملايين دولار)، بينما دفعت أيضا 400 مليون جنيه من الأرباح للمساهمين في الشركة، التي يتلقى قادتها بالفعل "الملايين" ، بحسب الاتحاد. صوّت غالبية عمال البريد، 97.6%، على الإضراب على الرغم من تقديم الشركة زيادة في الأجور بنسبة 5.5%، وفقا للنقابة.
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العالم, بريطانيا
مئات الآلاف من عمال البريد في المملكة المتحدة ينطلقون في إضراب وسط تضخم قياسي
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قال اتحاد عمال الاتصالات (CWU) الذي يمثل مصالح الموظفين، إن حوالي 115 ألف موظف في الخدمة البريدية الملكية البريطانية سيضربون للمطالبة بزيادة الرواتب وسط تضخم قياسي.
وقال اتحاد النقابات العمالية على تويتر يوم الثلاثاء: "سيضرب 115 ألف عامل بريد من أجل زيادة رواتب مناسبة".
وسيجري الإضراب على أربعة أيام: 26 و31 أغسطس و8 و9 سبتمبر، بحسب البيان. وأضافت النقابة أن جميع الاحتجاجات ستبدأ في الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش).
قرر العمال تنظيم الإضراب بسبب انخفاض الأجور وسط تضخم قياسي، بالنظر إلى أن الخدمة البريدية الملكية قد حققت ربحا قدره 750 مليون جنيه (908 ملايين دولار)، بينما دفعت أيضا 400 مليون جنيه من الأرباح للمساهمين في الشركة، التي يتلقى قادتها بالفعل "الملايين" ، بحسب الاتحاد.
صوّت غالبية عمال البريد، 97.6%، على الإضراب على الرغم من تقديم الشركة زيادة في الأجور بنسبة 5.5%، وفقا للنقابة.