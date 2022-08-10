https://arabic.sputniknews.com/20220810/مالي-ارتفاع-حصيلة-الهجوم-على-جنود-بمنطقة-تيسيت-إلى-42-قتيلا-1066276078.html
مالي.. ارتفاع حصيلة الهجوم على جنود بمنطقة "تيسيت" إلى 42 قتيلا
مالي.. ارتفاع حصيلة الهجوم على جنود بمنطقة "تيسيت" إلى 42 قتيلا
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف الأحد الماضي موقعا عسكريا بمنطقة تيسيت، شرق البلاد إلى 42 جنديا. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T23:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأكد بيان صادر عن الحكومة المالية أنه تمت تصفية 37 مسلحا، في وقت بلغ عدد جرحى الجنود 22، مضيفا أنه تم إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام.ويشار إلى أن سقوط هذا العدد الكبير من الجنود الماليين يعد الحصيلة الجديدة الأعلى في صفوف الجيش المالي منذ سلسلة هجمات نهاية العام 2019 ومطلع العام 2020 نفذها تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وبعض الدول) في منطقة الحدود.وكان جيش مالي قد أعلن، الاثنين الماضي، إحباط هجوم مسلح شرقي البلاد، وقال وقتها أنه أسفر عن مقتل أربعة جنود ومدنيين اثنين على الأقل وإصابة جنديين اثنين آخرين فضلا عن تحييد خمسة من العناصر الإرهابية.وأكد موقع "مالي ويب" المحلي "مقتل أربعة جنود من قوات الجيش وكذلك مدنيين اثنين فضلا عن إصابة جنديين اثنين على الأقل خلال تصدي الجيش لهجوم شنته جماعات إرهابية يوم الأحد في منطقة "تيسيت" شرقي البلاد.وفي الرابع والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، لقي ستة جنود من الجيش المالي مصرعهم وأُصيب 20 آخرون على الأقل إثر هجوم شنته مجموعات مسلحة استهدف ثلاثة معسكرات بوسط البلاد ما أسفر أيضا عن مقتل 11 من العناصر المتمردة.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الهجوم-المسلح-شرقي-مالي--1066180330.html
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مالي.. ارتفاع حصيلة الهجوم على جنود بمنطقة "تيسيت" إلى 42 قتيلا
23:31 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 23:47 GMT 10.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف الأحد الماضي موقعا عسكريا بمنطقة تيسيت، شرق البلاد إلى 42 جنديا.
موسكو - سبوتنيك
. وأكد بيان صادر عن الحكومة المالية أنه تمت تصفية 37 مسلحا، في وقت بلغ عدد جرحى الجنود 22، مضيفا أنه تم إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام.
ويشار إلى أن سقوط هذا العدد الكبير من الجنود الماليين يعد الحصيلة الجديدة الأعلى في صفوف الجيش المالي
منذ سلسلة هجمات نهاية العام 2019 ومطلع العام 2020 نفذها تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وبعض الدول) في منطقة الحدود.
وكان جيش مالي قد أعلن، الاثنين الماضي، إحباط هجوم مسلح
شرقي البلاد، وقال وقتها أنه أسفر عن مقتل أربعة جنود ومدنيين اثنين على الأقل وإصابة جنديين اثنين آخرين فضلا عن تحييد خمسة من العناصر الإرهابية.
وأكد موقع "مالي ويب" المحلي "مقتل أربعة جنود من قوات الجيش وكذلك مدنيين اثنين فضلا عن إصابة جنديين اثنين على الأقل خلال تصدي الجيش لهجوم شنته جماعات إرهابية يوم الأحد في منطقة "تيسيت" شرقي البلاد.
وفي الرابع والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، لقي ستة جنود من الجيش المالي مصرعهم وأُصيب 20 آخرون على الأقل إثر هجوم شنته مجموعات مسلحة استهدف ثلاثة معسكرات بوسط البلاد ما أسفر أيضا عن مقتل 11 من العناصر المتمردة.