https://arabic.sputniknews.com/20220810/ما-الذي-يحدث-عند-التوقف-عن-تناول-السكريات-1066259299.html

ما الذي يحدث عند التوقف عن تناول السكريات؟

ما الذي يحدث عند التوقف عن تناول السكريات؟

يعتبر التخلص من السكريات فكرة جيدة لكن الكثيرين يفشلون في هذه العملية إلا ان فوائدها الصحية تعتبر كبيرة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T12:37+0000

2022-08-10T12:37+0000

2022-08-10T12:37+0000

مجتمع

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وبحسب مؤلف كتاب "Blast the Sugar Out" آلان سميث، فإنه بشكل عادي أو تقني من الصعب الإقلاع عن السكر، لأنه يمثل الوقود الذي تعمل عليه أجسامنا.مضيفا أن هناك الكثير من الطرق للتخلص من عادة تناول السكريات،حيث يمكن تخفيف تناول السكر على مدار 5 أسابيع، وتقليل استهلاكك بحوالي 20% كل أسبوع.مشيرا إلى التغيرات التي ستحدث للجسم خلال فترة الخمس أسابيع قائلا:الأسبوع الأول: طاقة أقل و"انسحاب مؤقت"في الأيام الثلاثة إلى الـ5 الأولى يبدأ الناس بالشعور بالصداع في حالة تشبه التوقف عن شرب الكافيين، والتخلي عن السكر يخلق تفاعلاً مشابهاً في الجسم مثل التخلص من الأدوية.حيث تنخفض مستويات الدوبامين، بينما يرتفع الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي ينظم إدراك الألم.الأسبوع الثاني: عودة الطاقة مع رغبة شديدة بتناول السكرفي هذه الفترة لا يزال يتسائل الجسم عن السكروز، حيث يفتقد الجسم لهذه المادة، ويمكن إيقاف طلب الجسم لها من خلال تناول الكثير من البروتين والدهون الصحية والألياف مع كل وجبة، مما سيساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.الأسبوع الثالث: عدم طلب السكرفي هذه الفترة يكون الجسم قد وصل لمنتصف الطريق ومرحلة الاستقرار ولا يشعر الناس عادة بالرغبة الشديدة بتناول السكريات، ولا توجد أعراض، ويبدؤون بفقدان الوزن، ذلك لأن السكر الزائد يتم تخزينه في الجسم على شكل دهون- وعندما يزول الفائض، يزداد الوزن أيضاً.الأسبوع الرابع: انخفاض مستويات السكر مع عدم الشعور بتحسنيعتبر هذا الأسبوع "عقلي" بامتياز حيث تبدأ برفض الغلوكوز، بالإضافة لتفضيل الفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم واختيار وجبات خالية من السكر المضاف قدر الإمكان.الأسبوع الخامس: الحفاظ على العادات في تناول كميات قليلة من السكرتجد أن علاقتك بالسكر أكثر صحة مما كانت عليه عندما بدأت وتدرك أنك لم تعد بحاجة إلى السكر.أنت تدرك أيضا تأثير السكر مرة واحدة على جسمك، لأنك تشعر بالحيوية في الأسبوع الخامس.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع