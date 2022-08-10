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ما هو اليوم العالمي للأسد ولماذا يتم الاحتفال به؟
ما هو اليوم العالمي للأسد ولماذا يتم الاحتفال به؟
يحتفل العالم باليوم العالمي للأسد في الـ 10 من أغسطس/ آب من كل عام بهدف زيادة الوعي بقيمة "ملك الغابة". 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T16:23+0000
2022-08-10T16:23+0000
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ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مجموعة صور على "تويتر" قالت إن بعضها ترصد مشاهد جميلة لملك الغابة، بينما ترصد أخرى شراسة هذا الصياد الخارق.وإضافة إلى زيادة المعرفة بهذا الكائن الخارق، فإن يوم الأسد العالمي يهدف إلى حماية هذا النوع من الكائنات المفترسة، التي تمثل أهمية كبيرة لاستمرارية التوازن الحيوي في الحياة البرية.ويحذر المهتمون بالحيوانات البرية من أن الأسود تواجه تناقصا كبيرا في أعدادها بصورة غير ملحوظة، حسبما يقول موقع "دي أوف ذا يير"، الذي لفت إلى ضرورة أن يتم أخذ هذا الأمر في الاعتبار ومنح الأسود عناية أكبر.ويقول الموقع إن الأسود كانت تتجول بحرية بين 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، لكن مع حدوث تغيرات بيئية كبيرة أصبح وجودها مقتصرا على القارة الأفريقية وبعض المناطق في آسيا.ونوه الموقع إلى أن تقديرات أعداد الأسود الموجودة في الأرض حاليا تتراوح بين 30 و100 ألف أسد، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم الانتباه إلى هذا الكائن وحمايته فإنه يمكن أن يصبح مهددا بالانقراض في المستقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20210812/أسد-مقيد-بعمود-يثير-الذعر-في-حي-سكني-بمدينة-الرياض-صورة-1049828124.html
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منوعات

ما هو اليوم العالمي للأسد ولماذا يتم الاحتفال به؟

16:23 GMT 10.08.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورأسد سفاري بارك "تايغان" في القرم الروسية
أسد سفاري بارك تايغان في القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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يحتفل العالم باليوم العالمي للأسد في الـ 10 من أغسطس/ آب من كل عام بهدف زيادة الوعي بقيمة "ملك الغابة".
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مجموعة صور على "تويتر" قالت إن بعضها ترصد مشاهد جميلة لملك الغابة، بينما ترصد أخرى شراسة هذا الصياد الخارق.
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وإضافة إلى زيادة المعرفة بهذا الكائن الخارق، فإن يوم الأسد العالمي يهدف إلى حماية هذا النوع من الكائنات المفترسة، التي تمثل أهمية كبيرة لاستمرارية التوازن الحيوي في الحياة البرية.
ويحذر المهتمون بالحيوانات البرية من أن الأسود تواجه تناقصا كبيرا في أعدادها بصورة غير ملحوظة، حسبما يقول موقع "دي أوف ذا يير"، الذي لفت إلى ضرورة أن يتم أخذ هذا الأمر في الاعتبار ومنح الأسود عناية أكبر.
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ويقول الموقع إن الأسود كانت تتجول بحرية بين 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، لكن مع حدوث تغيرات بيئية كبيرة أصبح وجودها مقتصرا على القارة الأفريقية وبعض المناطق في آسيا.
ونوه الموقع إلى أن تقديرات أعداد الأسود الموجودة في الأرض حاليا تتراوح بين 30 و100 ألف أسد، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم الانتباه إلى هذا الكائن وحمايته فإنه يمكن أن يصبح مهددا بالانقراض في المستقبل.
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