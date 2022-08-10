https://arabic.sputniknews.com/20220810/مباحثات-تركية-إيرانية-بشأن-الاتفاق-النووي-1066268442.html
مباحثات تركية إيرانية بشأن الاتفاق النووي
مباحثات تركية إيرانية بشأن الاتفاق النووي
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط والاتفاق النووي الإيراني. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T16:17+0000
2022-08-10T16:17+0000
2022-08-10T16:17+0000
أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064319485_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_1e56c3ac1a8a2dd0fe4c0ce404575517.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن مكالمة هاتفية جرت بين تشاووش أوغلو وعبد اللهيان.وأوضح بيان الخارجية أن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية، وكارثة السيول التي ضربت مناطق في إيران الشهر الماضي.كما ناقش الوزيران أحدث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والمفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني.ومؤخرا، استضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/انطلاق-القمة-الثلاثية-بين-رؤساء-روسيا-وإيران-وتركيا-في-طهران-لبحث-الأزمة-السورية--1065300442.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064319485_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a439425e76d77e0cd93ea9e2c9bfe5d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم
مباحثات تركية إيرانية بشأن الاتفاق النووي
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط والاتفاق النووي الإيراني.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن مكالمة هاتفية جرت بين تشاووش أوغلو وعبد اللهيان.
وأوضح بيان الخارجية أن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية
، وكارثة السيول التي ضربت مناطق في إيران الشهر الماضي.
كما ناقش الوزيران أحدث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والمفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني.
ومؤخرا، استضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.