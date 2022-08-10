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مباحثات تركية إيرانية بشأن الاتفاق النووي
مباحثات تركية إيرانية بشأن الاتفاق النووي
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط والاتفاق النووي الإيراني. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T16:17+0000
2022-08-10T16:17+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن مكالمة هاتفية جرت بين تشاووش أوغلو وعبد اللهيان.وأوضح بيان الخارجية أن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية، وكارثة السيول التي ضربت مناطق في إيران الشهر الماضي.كما ناقش الوزيران أحدث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والمفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني.ومؤخرا، استضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/انطلاق-القمة-الثلاثية-بين-رؤساء-روسيا-وإيران-وتركيا-في-طهران-لبحث-الأزمة-السورية--1065300442.html
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أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم

مباحثات تركية إيرانية بشأن الاتفاق النووي

16:17 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / -وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولو تشاووش أوغلو في أنقرة
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولو تشاووش أوغلو في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / -
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أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط والاتفاق النووي الإيراني.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن مكالمة هاتفية جرت بين تشاووش أوغلو وعبد اللهيان.
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19 يوليو, 16:55 GMT
وأوضح بيان الخارجية أن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية، وكارثة السيول التي ضربت مناطق في إيران الشهر الماضي.
كما ناقش الوزيران أحدث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والمفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني.
ومؤخرا، استضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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