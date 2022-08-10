عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220810/مجلة-هل-تأتي-المدفعية-الصاروخية-الكورية-الشمالية-إلى-ساحات-القتال-في-أوكرانيا-1066239161.html
مجلة: هل تأتي المدفعية الصاروخية الكورية الشمالية إلى ساحات القتال في أوكرانيا؟
مجلة: هل تأتي المدفعية الصاروخية الكورية الشمالية إلى ساحات القتال في أوكرانيا؟
يمكن أن ترسل كوريا الشمالية عشرات الآلاف من القوات والمعدات لدعم جهود روسيا لتحرير دونباس. اكتشفت مجلة "MilitaryWatch" ماهية هذه القوات ولماذا تريد بيونغ يانغ... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T08:22+0000
2022-08-10T08:22+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1046799002_0:13:2000:1138_1920x0_80_0_0_594e5fe1b30fdc7095f490b622d26c4e.jpg
وكتبت المجلة: "في الواقع، سيكون إرسال القوات إلى دونباس مظهرًا آخر من أكثر من 70 عامًا من الحرب الكورية الشمالية ضد الولايات المتحدة. دولة صغيرة من جنوب شرق آسيا تعارض هيمنة العالم الغربي حيثما أمكن ذلك. حارب الطيارون الكوريون الأمريكيين في سماء فيتنام ومصر وسوريا، ودعمت القوات الخاصة السورية في 2010، وفازت المدفعية الكورية الشمالية في مبارزات في إيران ولبنان ضد العراقيين والإسرائيليين على التوالي. المدفعية هي التي يمكن أن تصبح أهم مساهمة لكوريا الديمقراطية في الانتصار على القوات المسلحة لأوكرانيا".تفوق "KN-09 MLRS"، التي ظهرت في عام 2014، على "HIMARS" من حيث مدى إطلاق النار. في عام 2019، أظهرت بيونغ يانغ أن صاروخ "KN-25" قادر على الوصول إلى مسافة 400 كيلومتر. كلا النظامين مناوران جيدان وموحدان في كثير من النواحي ويمكنهما العمل تحت تحكم واحد. بعد "MLRS PCL191" الصينية، وهي أبعد أنظمة مدفعية في المدى في العالم. وأصبح الضباط الكوريون بارعين في القتال المضاد للبطاريات. في الآونة الأخيرة، في عام 2013، لعبت المدفعية الكورية الشمالية دورًا رئيسيًا في دعم عمليات الجيش السوري ضد التنظيمات الإسلامية.يحظر قرار مجلس الأمن الدولي على الدول الأعضاء في المنظمة شراء أسلحة من بيونغ يانغ. لكن هذا لن يصبح عقبة أمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، لأنهما ليستا من أعضاء الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنظمة المدفعية الكورية الوصول إلى دونباس جنبًا إلى جنب مع أطقم مدربة كمتطوعين.
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1046799002_303:0:2000:1273_1920x0_80_0_0_cff738235713b7d422a8add2d3953824.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, كوريا الشمالية

مجلة: هل تأتي المدفعية الصاروخية الكورية الشمالية إلى ساحات القتال في أوكرانيا؟

08:22 GMT 10.08.2022
© AP Photoصاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنه مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد
صاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنه مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
يمكن أن ترسل كوريا الشمالية عشرات الآلاف من القوات والمعدات لدعم جهود روسيا لتحرير دونباس. اكتشفت مجلة "MilitaryWatch" ماهية هذه القوات ولماذا تريد بيونغ يانغ مواجهة كييف.
وكتبت المجلة: "في الواقع، سيكون إرسال القوات إلى دونباس مظهرًا آخر من أكثر من 70 عامًا من الحرب الكورية الشمالية ضد الولايات المتحدة. دولة صغيرة من جنوب شرق آسيا تعارض هيمنة العالم الغربي حيثما أمكن ذلك. حارب الطيارون الكوريون الأمريكيين في سماء فيتنام ومصر وسوريا، ودعمت القوات الخاصة السورية في 2010، وفازت المدفعية الكورية الشمالية في مبارزات في إيران ولبنان ضد العراقيين والإسرائيليين على التوالي. المدفعية هي التي يمكن أن تصبح أهم مساهمة لكوريا الديمقراطية في الانتصار على القوات المسلحة لأوكرانيا".
تفوق "KN-09 MLRS"، التي ظهرت في عام 2014، على "HIMARS" من حيث مدى إطلاق النار. في عام 2019، أظهرت بيونغ يانغ أن صاروخ "KN-25" قادر على الوصول إلى مسافة 400 كيلومتر. كلا النظامين مناوران جيدان وموحدان في كثير من النواحي ويمكنهما العمل تحت تحكم واحد. بعد "MLRS PCL191" الصينية، وهي أبعد أنظمة مدفعية في المدى في العالم. وأصبح الضباط الكوريون بارعين في القتال المضاد للبطاريات. في الآونة الأخيرة، في عام 2013، لعبت المدفعية الكورية الشمالية دورًا رئيسيًا في دعم عمليات الجيش السوري ضد التنظيمات الإسلامية.
يحظر قرار مجلس الأمن الدولي على الدول الأعضاء في المنظمة شراء أسلحة من بيونغ يانغ. لكن هذا لن يصبح عقبة أمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، لأنهما ليستا من أعضاء الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنظمة المدفعية الكورية الوصول إلى دونباس جنبًا إلى جنب مع أطقم مدربة كمتطوعين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала