https://arabic.sputniknews.com/20220810/مجلة-هل-تأتي-المدفعية-الصاروخية-الكورية-الشمالية-إلى-ساحات-القتال-في-أوكرانيا-1066239161.html

مجلة: هل تأتي المدفعية الصاروخية الكورية الشمالية إلى ساحات القتال في أوكرانيا؟

مجلة: هل تأتي المدفعية الصاروخية الكورية الشمالية إلى ساحات القتال في أوكرانيا؟

يمكن أن ترسل كوريا الشمالية عشرات الآلاف من القوات والمعدات لدعم جهود روسيا لتحرير دونباس. اكتشفت مجلة "MilitaryWatch" ماهية هذه القوات ولماذا تريد بيونغ يانغ... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T08:22+0000

2022-08-10T08:22+0000

2022-08-10T08:22+0000

رصد عسكري

كوريا الشمالية

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وكتبت المجلة: "في الواقع، سيكون إرسال القوات إلى دونباس مظهرًا آخر من أكثر من 70 عامًا من الحرب الكورية الشمالية ضد الولايات المتحدة. دولة صغيرة من جنوب شرق آسيا تعارض هيمنة العالم الغربي حيثما أمكن ذلك. حارب الطيارون الكوريون الأمريكيين في سماء فيتنام ومصر وسوريا، ودعمت القوات الخاصة السورية في 2010، وفازت المدفعية الكورية الشمالية في مبارزات في إيران ولبنان ضد العراقيين والإسرائيليين على التوالي. المدفعية هي التي يمكن أن تصبح أهم مساهمة لكوريا الديمقراطية في الانتصار على القوات المسلحة لأوكرانيا".تفوق "KN-09 MLRS"، التي ظهرت في عام 2014، على "HIMARS" من حيث مدى إطلاق النار. في عام 2019، أظهرت بيونغ يانغ أن صاروخ "KN-25" قادر على الوصول إلى مسافة 400 كيلومتر. كلا النظامين مناوران جيدان وموحدان في كثير من النواحي ويمكنهما العمل تحت تحكم واحد. بعد "MLRS PCL191" الصينية، وهي أبعد أنظمة مدفعية في المدى في العالم. وأصبح الضباط الكوريون بارعين في القتال المضاد للبطاريات. في الآونة الأخيرة، في عام 2013، لعبت المدفعية الكورية الشمالية دورًا رئيسيًا في دعم عمليات الجيش السوري ضد التنظيمات الإسلامية.يحظر قرار مجلس الأمن الدولي على الدول الأعضاء في المنظمة شراء أسلحة من بيونغ يانغ. لكن هذا لن يصبح عقبة أمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، لأنهما ليستا من أعضاء الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنظمة المدفعية الكورية الوصول إلى دونباس جنبًا إلى جنب مع أطقم مدربة كمتطوعين.

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رصد عسكري, كوريا الشمالية