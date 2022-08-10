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https://arabic.sputniknews.com/20220810/مسؤول-ألماني-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-بما-في-ذلك-حظر-تأشيرة-شنغن-قيد-البحث-1066257650.html
مسؤول ألماني: الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا بما في ذلك حظر تأشيرة شنغن قيد البحث
مسؤول ألماني: الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا بما في ذلك حظر تأشيرة شنغن قيد البحث
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يناقش محتوى الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T12:14+0000
2022-08-10T12:14+0000
أخبار روسيا اليوم
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برلين - سبوتنيك. وقال هيبيستريت ردا على سؤال حول ما إذا كان المستشار الألماني، أولاف شولتز، يدعم شخصيا مقترح بعض دول الاتحاد الأوروبي حظر إصدار تأشيرة شنغن للمواطنين الروس: "نحن في الاتحاد الأوروبي، بصدد مناقشة الحزمة السابعة من العقوبات، وما قد تتضمنه".وأضاف: "الأسئلة التي طرحتموها تلعب دورا في ذلك. في هذا الصدد لا يوجد حتى الآن موقف موحد، وكذلك لا يوجد موقف موحد من جانب من جانب الحكومة حول كيفية التعامل مع هذا الأمر".
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أخبار روسيا اليوم

مسؤول ألماني: الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا بما في ذلك حظر تأشيرة شنغن قيد البحث

12:14 GMT 10.08.2022
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يناقش محتوى الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر إصدار تأشيرة "شنغن".
برلين - سبوتنيك. وقال هيبيستريت ردا على سؤال حول ما إذا كان المستشار الألماني، أولاف شولتز، يدعم شخصيا مقترح بعض دول الاتحاد الأوروبي حظر إصدار تأشيرة شنغن للمواطنين الروس: "نحن في الاتحاد الأوروبي، بصدد مناقشة الحزمة السابعة من العقوبات، وما قد تتضمنه".
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وأضاف: "الأسئلة التي طرحتموها تلعب دورا في ذلك. في هذا الصدد لا يوجد حتى الآن موقف موحد، وكذلك لا يوجد موقف موحد من جانب من جانب الحكومة حول كيفية التعامل مع هذا الأمر".
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