https://arabic.sputniknews.com/20220810/مسؤول-إيراني-يكشف-حقيقة-استخدام-القمر-الصناعي-خيام-في-التجسس-1066263214.html
مسؤول إيراني يكشف حقيقة استخدام القمر الصناعي "خيام" في التجسس
مسؤول إيراني يكشف حقيقة استخدام القمر الصناعي "خيام" في التجسس
كشف مساعد وزير الاتصالات في إيران، حسين سالارية، حقيقة استخدام القمر الصناعي الإيراني "خيام" في أعمال تجسسية. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T17:02+0000
2022-08-10T17:02+0000
2022-08-10T17:02+0000
إيران
أخبار إيران
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ونفي سالارية، خلال أول مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، في قاعدة الاستشراف والعمليات التابعة للقمر الصناعي الإيراني "خيام"، الأنباء المتداولة بشأن استخدام القمر في التجسس.وأكد سالارية أن كل ما روج عن وجود أهداف تجسسية وراء إطلاق القمر، شائعات، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأوضح سالارية أن قمر خيام هو لأغراض الاستشعار عن بعد وقد صمم لإرسال تاشيرات واستلام تعليمات تتعلق بقضايا مختلفة مثل الكوارث الطبيعية والموارد الطبيعية والمناجم والزراعة.وقال إن "قمر "خيام" شكل حدثا جديدا على هذا الصعيد، لافتا إلى أن "عملية التصميم النظري لهذا القمر الصناعي جرت بواسطة المختصين الإيرانيين، كما أشرف علماؤنا على جميع مراحل التطبيق وبما يشمل تصميم وإنتاج والتدقيق في مستندات الاختبارات للقمر الصناعي خيام، خطوة بخطوة وصولا إلى مرحلة استلام القمر ووضعه على الصاروخ الناقل في قاعدة بايكونور بجمهورية كازاخستان".وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، إطلاق القمر الصناعي "خيّام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا: "جاء إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" من هذه القاعدة في تمام الساعة "10:22" صباحا بتوقيت طهران (06:52 بتوقيت غرينتش)".
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
مسؤول إيراني يكشف حقيقة استخدام القمر الصناعي "خيام" في التجسس
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كشف مساعد وزير الاتصالات في إيران، حسين سالارية، حقيقة استخدام القمر الصناعي الإيراني "خيام" في أعمال تجسسية.
ونفي سالارية، خلال أول مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، في قاعدة الاستشراف والعمليات التابعة للقمر الصناعي الإيراني "خيام"، الأنباء المتداولة بشأن استخدام القمر في التجسس.
وأكد سالارية أن كل ما روج عن وجود أهداف تجسسية وراء إطلاق القمر، شائعات، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأوضح سالارية أن قمر خيام هو لأغراض الاستشعار عن بعد
وقد صمم لإرسال تاشيرات واستلام تعليمات تتعلق بقضايا مختلفة مثل الكوارث الطبيعية والموارد الطبيعية والمناجم والزراعة.
وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن القمر وضع في مدار الأرض بنجاح، وأن جميع الاقمار الصناعية الإيرانية التي أطلقت حتى اليوم، هي إيرانية بامتياز.
وقال إن "قمر "خيام" شكل حدثا جديدا على هذا الصعيد، لافتا إلى أن "عملية التصميم النظري لهذا القمر الصناعي جرت بواسطة المختصين الإيرانيين، كما أشرف علماؤنا على جميع مراحل التطبيق وبما يشمل تصميم وإنتاج والتدقيق في مستندات الاختبارات للقمر الصناعي خيام، خطوة بخطوة وصولا إلى مرحلة استلام القمر ووضعه على الصاروخ الناقل في قاعدة بايكونور بجمهورية كازاخستان".
وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، إطلاق القمر الصناعي "خيّام"
بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا: "جاء إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" من هذه القاعدة في تمام الساعة "10:22" صباحا بتوقيت طهران (06:52 بتوقيت غرينتش)".