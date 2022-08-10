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https://arabic.sputniknews.com/20220810/مسيرة-روسية-انتحارية-تعطب-مدفعا-ألمانيا-حاول-استهداف-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-فيديو-1066271843.html
مسيرة روسية انتحارية تعطب مدفعا ألمانيا حاول استهداف القوات الروسية في أوكرانيا... فيديو
مسيرة روسية انتحارية تعطب مدفعا ألمانيا حاول استهداف القوات الروسية في أوكرانيا... فيديو
يواصل الجيش الروسي استخدام مسيرات "الكاميكازي" الانتحارية ضد التشكيلات القومية خلال العملية العسكرية الخاصة بنجاح. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T18:35+0000
2022-08-10T18:35+0000
رصد عسكري
روسيا
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وشكل مقطع فديو يظهر تحييد المدفعية الألمانية ذاتية الحركة "بانتسير2000" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف مثالا على الاستخدام الفعال لمثل هذه الأسلحة، حيث كان طاقم المدفعية يحاول قصف المواقع الروسية، حسبما ذكرته مجلة "راسيسكايا غازيتا"، اليوم الأربعاء.بعد أن أطلقت المدفعية المعادية قذيفة واحدة، استدارت وتحركت بسرعة عالية مخلفة الغبار، كنوع من التمويه، وفي تلك اللحظة، عطبتها الطائرة الروسية الانتحارية دون طيار، حيث ضربت مؤخرة المدفع الهارب بدقة، ليندلع حريق على متنه.وسارع طاقم المركبة إلى الفرار منها بعد أن توقفت، وأصيب بعض الأفراد.
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رصد عسكري, روسيا

مسيرة روسية انتحارية تعطب مدفعا ألمانيا حاول استهداف القوات الروسية في أوكرانيا... فيديو

18:35 GMT 10.08.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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يواصل الجيش الروسي استخدام مسيرات "الكاميكازي" الانتحارية ضد التشكيلات القومية خلال العملية العسكرية الخاصة بنجاح.
وشكل مقطع فديو يظهر تحييد المدفعية الألمانية ذاتية الحركة "بانتسير2000" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف مثالا على الاستخدام الفعال لمثل هذه الأسلحة، حيث كان طاقم المدفعية يحاول قصف المواقع الروسية، حسبما ذكرته مجلة "راسيسكايا غازيتا"، اليوم الأربعاء.
بعد أن أطلقت المدفعية المعادية قذيفة واحدة، استدارت وتحركت بسرعة عالية مخلفة الغبار، كنوع من التمويه، وفي تلك اللحظة، عطبتها الطائرة الروسية الانتحارية دون طيار، حيث ضربت مؤخرة المدفع الهارب بدقة، ليندلع حريق على متنه.
وسارع طاقم المركبة إلى الفرار منها بعد أن توقفت، وأصيب بعض الأفراد.
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