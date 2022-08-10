https://arabic.sputniknews.com/20220810/مسيرة-روسية-انتحارية-تعطب-مدفعا-ألمانيا-حاول-استهداف-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-فيديو-1066271843.html
مسيرة روسية انتحارية تعطب مدفعا ألمانيا حاول استهداف القوات الروسية في أوكرانيا... فيديو
مسيرة روسية انتحارية تعطب مدفعا ألمانيا حاول استهداف القوات الروسية في أوكرانيا... فيديو
يواصل الجيش الروسي استخدام مسيرات "الكاميكازي" الانتحارية ضد التشكيلات القومية خلال العملية العسكرية الخاصة بنجاح. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T18:35+0000
2022-08-10T18:35+0000
2022-08-10T18:35+0000
رصد عسكري
روسيا
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وشكل مقطع فديو يظهر تحييد المدفعية الألمانية ذاتية الحركة "بانتسير2000" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف مثالا على الاستخدام الفعال لمثل هذه الأسلحة، حيث كان طاقم المدفعية يحاول قصف المواقع الروسية، حسبما ذكرته مجلة "راسيسكايا غازيتا"، اليوم الأربعاء.بعد أن أطلقت المدفعية المعادية قذيفة واحدة، استدارت وتحركت بسرعة عالية مخلفة الغبار، كنوع من التمويه، وفي تلك اللحظة، عطبتها الطائرة الروسية الانتحارية دون طيار، حيث ضربت مؤخرة المدفع الهارب بدقة، ليندلع حريق على متنه.وسارع طاقم المركبة إلى الفرار منها بعد أن توقفت، وأصيب بعض الأفراد.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063214597_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_47cad8f94613b980f4e082d354b05b08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مسيرة روسية انتحارية تعطب مدفعا ألمانيا حاول استهداف القوات الروسية في أوكرانيا... فيديو
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يواصل الجيش الروسي استخدام مسيرات "الكاميكازي" الانتحارية ضد التشكيلات القومية خلال العملية العسكرية الخاصة بنجاح.
وشكل مقطع فديو يظهر تحييد المدفعية الألمانية ذاتية الحركة "بانتسير2000" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف مثالا على الاستخدام الفعال لمثل هذه الأسلحة، حيث كان طاقم المدفعية يحاول قصف المواقع الروسية، حسبما ذكرته مجلة "راسيسكايا غازيتا
"، اليوم الأربعاء.
بعد أن أطلقت المدفعية المعادية قذيفة واحدة، استدارت وتحركت بسرعة عالية مخلفة الغبار، كنوع من التمويه، وفي تلك اللحظة، عطبتها الطائرة الروسية
الانتحارية دون طيار، حيث ضربت مؤخرة المدفع الهارب بدقة، ليندلع حريق على متنه.
وسارع طاقم المركبة إلى الفرار منها بعد أن توقفت، وأصيب بعض الأفراد.