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https://arabic.sputniknews.com/20220810/مقاتلة-صينية-تتزود-بالوقود-في-الجو-حول-تايوان-فيديو-1066244102.html
مقاتلة صينية تتزود بالوقود في الجو حول تايوان... فيديو
مقاتلة صينية تتزود بالوقود في الجو حول تايوان... فيديو
تمثل الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم تضم 3 آلاف و285 طائرة حربية، بينها 1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:26+0000
2022-08-10T10:26+0000
رصد عسكري
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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ولأن بعض المهام الجوية تتطلب قطع المقاتلات لمسافات أكبر من المدى الذي يوفره خزان الوقود الخاص بها، أو بقائها في الجو لفترات طويلة خلال دوريات أو معارك جوية، فإنها قد تحتاج لإعادة التزود بالوقود لإكمال مهمتها.وتمتلك الصين 3 طائرات مخصصة لتزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشاركة إحدى طائرات التزود بالوقود في الجو في تدريبات الجيش الصيني حول تايوان (الصين).وظهرت الطائرة وهي تقوم بتزويد مقاتلة أخرى تابعة للقوات الجوية الصينية بالوقود في الجو بدقة عالية.يذكر أن الجيش الصيني نفذ تدريبات مشتركة حول تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها بمشاركة وحدات قتالية برية وبحرية وجوية ردا على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي للجزيرة، الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-بعد-تحذيرات-من-اعتراضها-لطائرة-بيلوسي-1065858867.html
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رصد عسكري, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

مقاتلة صينية تتزود بالوقود في الجو حول تايوان... فيديو

10:26 GMT 10.08.2022
© flickr.com / Times Asiمقاتلة صينية J-20
مقاتلة صينية J-20 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© flickr.com / Times Asi
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تمثل الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم تضم 3 آلاف و285 طائرة حربية، بينها 1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
ولأن بعض المهام الجوية تتطلب قطع المقاتلات لمسافات أكبر من المدى الذي يوفره خزان الوقود الخاص بها، أو بقائها في الجو لفترات طويلة خلال دوريات أو معارك جوية، فإنها قد تحتاج لإعادة التزود بالوقود لإكمال مهمتها.
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
معلومات عن القوات الجوية الصينية بعد تحذيرات من اعتراضها لطائرة بيلوسي
1 أغسطس, 14:44 GMT
وتمتلك الصين 3 طائرات مخصصة لتزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشاركة إحدى طائرات التزود بالوقود في الجو في تدريبات الجيش الصيني حول تايوان (الصين).
وظهرت الطائرة وهي تقوم بتزويد مقاتلة أخرى تابعة للقوات الجوية الصينية بالوقود في الجو بدقة عالية.
يذكر أن الجيش الصيني نفذ تدريبات مشتركة حول تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها بمشاركة وحدات قتالية برية وبحرية وجوية ردا على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي للجزيرة، الأسبوع الماضي.
© Sputnikما هي قدرات تايوان الصاروخية؟
ما هي قدرات تايوان الصاروخية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
ما هي قدرات تايوان الصاروخية؟
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