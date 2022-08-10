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مقتدى الصدر يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان
مقتدى الصدر يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان
وجه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، رسالة إلى القضاء العراقي طالبه فيها بحل البرلمان، القائم على "المحاصصة"، على حد قوله. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T14:17+0000
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جاء ذلك في بيان نشره اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيه إنه يطالب مجلس القضاء الأعلى بحل البرلمان خلال نهاية الأسبوع الجاري، على أقصى تقدير.وقال الصدر إنه يأمل أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بما وصفه بـ "تصحيح المسار" بعد انتهاء المهل الدستورية للبرلمان حتى يختار رئيس الجمهورية ويكلف رئيسا لمجلس الوزراء يتولى تشكيل حكومة بعيدا عن الوجوه القديمة.كما طالب الصدر في البيان بأن يدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان، مؤكدا استمرار "الثوار" في اعتصاماتهم وثورتهم، على حد وصفه.وأكد الصدر أن ما يحدث في البلاد من مظاهرات هو ثورة وليس صراعا على السلطة.وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري في العراق إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، كما أعلن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/مقتدى-الصدر-حل-البرلمان-العراقي-بات-مطلبا-شعبيا-وسياسيا-لا-بديل-عنه-1066086035.html
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العالم العربي, العراق

مقتدى الصدر يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان

14:17 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر يقتحمون الحواجز الخرسانية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، أثناء احتجاجهم على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، في 30 يوليو 2022.
أنصار مقتدى الصدر يقتحمون الحواجز الخرسانية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، أثناء احتجاجهم على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، في 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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وجه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، رسالة إلى القضاء العراقي طالبه فيها بحل البرلمان، القائم على "المحاصصة"، على حد قوله.
جاء ذلك في بيان نشره اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيه إنه يطالب مجلس القضاء الأعلى بحل البرلمان خلال نهاية الأسبوع الجاري، على أقصى تقدير.
مظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
مقتدى الصدر: حل البرلمان العراقي بات مطلبا شعبيا وسياسيا لا بديل عنه
6 أغسطس, 18:58 GMT
وقال الصدر إنه يأمل أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بما وصفه بـ "تصحيح المسار" بعد انتهاء المهل الدستورية للبرلمان حتى يختار رئيس الجمهورية ويكلف رئيسا لمجلس الوزراء يتولى تشكيل حكومة بعيدا عن الوجوه القديمة.
كما طالب الصدر في البيان بأن يدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان، مؤكدا استمرار "الثوار" في اعتصاماتهم وثورتهم، على حد وصفه.
وأكد الصدر أن ما يحدث في البلاد من مظاهرات هو ثورة وليس صراعا على السلطة.
وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري في العراق إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، كما أعلن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
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