https://arabic.sputniknews.com/20220810/مقتدى-الصدر-يطالب-القضاء-العراقي-بحل-البرلمان-1066263755.html
مقتدى الصدر يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان
مقتدى الصدر يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان
وجه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، رسالة إلى القضاء العراقي طالبه فيها بحل البرلمان، القائم على "المحاصصة"، على حد قوله. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T14:17+0000
2022-08-10T14:17+0000
2022-08-10T14:17+0000
العالم العربي
العراق
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جاء ذلك في بيان نشره اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيه إنه يطالب مجلس القضاء الأعلى بحل البرلمان خلال نهاية الأسبوع الجاري، على أقصى تقدير.وقال الصدر إنه يأمل أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بما وصفه بـ "تصحيح المسار" بعد انتهاء المهل الدستورية للبرلمان حتى يختار رئيس الجمهورية ويكلف رئيسا لمجلس الوزراء يتولى تشكيل حكومة بعيدا عن الوجوه القديمة.كما طالب الصدر في البيان بأن يدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان، مؤكدا استمرار "الثوار" في اعتصاماتهم وثورتهم، على حد وصفه.وأكد الصدر أن ما يحدث في البلاد من مظاهرات هو ثورة وليس صراعا على السلطة.وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري في العراق إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، كما أعلن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/مقتدى-الصدر-حل-البرلمان-العراقي-بات-مطلبا-شعبيا-وسياسيا-لا-بديل-عنه-1066086035.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
مقتدى الصدر يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان
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وجه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، رسالة إلى القضاء العراقي طالبه فيها بحل البرلمان، القائم على "المحاصصة"، على حد قوله.
جاء ذلك في بيان نشره اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيه إنه يطالب مجلس القضاء الأعلى بحل البرلمان خلال نهاية الأسبوع الجاري، على أقصى تقدير.
وقال الصدر إنه يأمل أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بما وصفه بـ "تصحيح المسار
" بعد انتهاء المهل الدستورية للبرلمان حتى يختار رئيس الجمهورية ويكلف رئيسا لمجلس الوزراء يتولى تشكيل حكومة بعيدا عن الوجوه القديمة.
كما طالب الصدر في البيان بأن يدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان، مؤكدا استمرار "الثوار" في اعتصاماتهم وثورتهم، على حد وصفه.
وأكد الصدر أن ما يحدث في البلاد
من مظاهرات هو ثورة وليس صراعا على السلطة.
وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري في العراق إلى حل البرلمان
الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، كما أعلن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.