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https://arabic.sputniknews.com/20220810/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يصادر-10-صناديق-خلال-مداهمة-منزل-ترامب-1066263632.html
مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر 10 صناديق خلال مداهمة منزل ترامب
مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر 10 صناديق خلال مداهمة منزل ترامب
صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو عشرة صناديق خلال مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا يوم الاثنين، حسبما قالت محاميته كريستينا... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T14:11+0000
2022-08-10T14:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وأخبرت المحامية بوب شبكة "إن بي سي" مساء الثلاثاء، بأن نسخة من مذكرة البحث التي تركها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل "مار إيه لاغو" في بالم بيتش تشير إلى أنهم يحققون في انتهاكات محتملة للقوانين المتعلقة بالسجلات الرئاسية والتعامل مع المواد السرية.مداهمة يوم الاثنين هي أول عملية تفتيش معروفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل رئيس أو رئيس سابق فيما يتعلق بتحقيق جنائي. لم يكن ترامب في المنزل أثناء البحث.قبل البحث، كان معروفا أن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في واشنطن العاصمة تحقق في إزالة السجلات التي نقلت من البيت الأبيض إلى "مار إيه لاغو" عندما غادر ترامب منصبه في بداية عام 2021.استردت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير/ كانون الثاني الماضي 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض المرسلة إلى منزل ترامب، وقالت إنه كان يجب إرسال جميع هذه السجلات إلى الأرشيف الوطني عندما غادر الرئيس منصبه، بموجب قانون السجلات الرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/ترامب-يقرر-المثول-أمام-المدعي-العام-في-نيويورك-للتحقيق-معه-بشأن-تعاملاته-في-قطاع-العقارات-1066239260.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر 10 صناديق خلال مداهمة منزل ترامب

14:11 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 14:12 GMT 10.08.2022)
© AFP 2022 / JOE RAEDLEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / JOE RAEDLE
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صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو عشرة صناديق خلال مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا يوم الاثنين، حسبما قالت محاميته كريستينا بوب.
وأخبرت المحامية بوب شبكة "إن بي سي" مساء الثلاثاء، بأن نسخة من مذكرة البحث التي تركها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل "مار إيه لاغو" في بالم بيتش تشير إلى أنهم يحققون في انتهاكات محتملة للقوانين المتعلقة بالسجلات الرئاسية والتعامل مع المواد السرية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
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08:24 GMT
مداهمة يوم الاثنين هي أول عملية تفتيش معروفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل رئيس أو رئيس سابق فيما يتعلق بتحقيق جنائي. لم يكن ترامب في المنزل أثناء البحث.
قبل البحث، كان معروفا أن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في واشنطن العاصمة تحقق في إزالة السجلات التي نقلت من البيت الأبيض إلى "مار إيه لاغو" عندما غادر ترامب منصبه في بداية عام 2021.
استردت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير/ كانون الثاني الماضي 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض المرسلة إلى منزل ترامب، وقالت إنه كان يجب إرسال جميع هذه السجلات إلى الأرشيف الوطني عندما غادر الرئيس منصبه، بموجب قانون السجلات الرئاسية.
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