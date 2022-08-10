https://arabic.sputniknews.com/20220810/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يصادر-10-صناديق-خلال-مداهمة-منزل-ترامب-1066263632.html
مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر 10 صناديق خلال مداهمة منزل ترامب
مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر 10 صناديق خلال مداهمة منزل ترامب
صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو عشرة صناديق خلال مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا يوم الاثنين، حسبما قالت محاميته كريستينا... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T14:11+0000
2022-08-10T14:11+0000
2022-08-10T14:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065522109_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_320257f13dc4249459dc6144ecd96149.jpg
وأخبرت المحامية بوب شبكة "إن بي سي" مساء الثلاثاء، بأن نسخة من مذكرة البحث التي تركها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل "مار إيه لاغو" في بالم بيتش تشير إلى أنهم يحققون في انتهاكات محتملة للقوانين المتعلقة بالسجلات الرئاسية والتعامل مع المواد السرية.مداهمة يوم الاثنين هي أول عملية تفتيش معروفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل رئيس أو رئيس سابق فيما يتعلق بتحقيق جنائي. لم يكن ترامب في المنزل أثناء البحث.قبل البحث، كان معروفا أن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في واشنطن العاصمة تحقق في إزالة السجلات التي نقلت من البيت الأبيض إلى "مار إيه لاغو" عندما غادر ترامب منصبه في بداية عام 2021.استردت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير/ كانون الثاني الماضي 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض المرسلة إلى منزل ترامب، وقالت إنه كان يجب إرسال جميع هذه السجلات إلى الأرشيف الوطني عندما غادر الرئيس منصبه، بموجب قانون السجلات الرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/ترامب-يقرر-المثول-أمام-المدعي-العام-في-نيويورك-للتحقيق-معه-بشأن-تعاملاته-في-قطاع-العقارات-1066239260.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065522109_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_94ed95e2193de4abc2c8c5a460806b1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر 10 صناديق خلال مداهمة منزل ترامب
14:11 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 14:12 GMT 10.08.2022) تابعنا عبر
صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو عشرة صناديق خلال مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا يوم الاثنين، حسبما قالت محاميته كريستينا بوب.
وأخبرت المحامية بوب شبكة
"إن بي سي" مساء الثلاثاء، بأن نسخة من مذكرة البحث التي تركها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل "مار إيه لاغو" في بالم بيتش تشير إلى أنهم يحققون في انتهاكات محتملة للقوانين المتعلقة بالسجلات الرئاسية والتعامل مع المواد السرية.
مداهمة يوم الاثنين هي أول عملية تفتيش معروفة
من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل رئيس أو رئيس سابق فيما يتعلق بتحقيق جنائي. لم يكن ترامب في المنزل أثناء البحث.
قبل البحث، كان معروفا أن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في واشنطن العاصمة تحقق في إزالة السجلات التي نقلت من البيت الأبيض إلى "مار إيه لاغو" عندما غادر ترامب منصبه في بداية عام 2021.
استردت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير/ كانون الثاني الماضي 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض المرسلة إلى منزل ترامب، وقالت إنه كان يجب إرسال جميع هذه السجلات إلى الأرشيف الوطني عندما غادر الرئيس منصبه، بموجب قانون السجلات الرئاسية.