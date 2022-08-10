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منظمة الصحة العالمية: الوفيات جراء كورونا انخفضت بنسبة 9%
منظمة الصحة العالمية: الوفيات جراء كورونا انخفضت بنسبة 9%
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا انخفض بنسبة 9 في المائة، بينما لا يزال معدل الإصابات ثابتا تقريبا. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T15:54+0000
2022-08-10T15:54+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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جاء هذا في أحدث تقرير أسبوعي صادر عن المنظمة الدولية بشأن الجائحة، بحسب "فرانس برس".قالت المنظمة إن هناك أكثر من 14 ألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، ونحو 7 ملايين إصابة جديدة.وذكرت المنظمة أن متحور أوميكرون BA.5 ما زال هو السلالة المهيمنة عالميا، حيث يمثل 70% تقريبا من جميع التسلسلات المشتركة في أكبر قاعدة بيانات للفيروس في العالم.وقالت الوكالة إن المتحورات الفرعية الأخرى من أوميكرون، بما في ذلك BA.4 و BA.2، يبدو أن انتشارها بتناقص مع هيمنة BA.5.حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تقييمها للوباء هو أنه ما زال يشكل خطرا في البلدان التي تخلت عن العديد من جهود الاختبار والمراقبة والتسلسل حيث خففت معظم البلدان من تدابير مكافحة الوباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الدفاع-الروسية-من-المحتمل-أن-فيروس-كورونا-قد-تم-إنشاؤه-صناعيا-1065990361.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: الوفيات جراء كورونا انخفضت بنسبة 9%

15:54 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا انخفض بنسبة 9 في المائة، بينما لا يزال معدل الإصابات ثابتا تقريبا.
جاء هذا في أحدث تقرير أسبوعي صادر عن المنظمة الدولية بشأن الجائحة، بحسب "فرانس برس".
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قالت المنظمة إن هناك أكثر من 14 ألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، ونحو 7 ملايين إصابة جديدة.
وذكرت المنظمة أن متحور أوميكرون BA.5 ما زال هو السلالة المهيمنة عالميا، حيث يمثل 70% تقريبا من جميع التسلسلات المشتركة في أكبر قاعدة بيانات للفيروس في العالم.
وقالت الوكالة إن المتحورات الفرعية الأخرى من أوميكرون، بما في ذلك BA.4 و BA.2، يبدو أن انتشارها بتناقص مع هيمنة BA.5.
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تقييمها للوباء هو أنه ما زال يشكل خطرا في البلدان التي تخلت عن العديد من جهود الاختبار والمراقبة والتسلسل حيث خففت معظم البلدان من تدابير مكافحة الوباء.
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