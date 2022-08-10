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https://arabic.sputniknews.com/20220810/مياه-الفيضانات-تحاصر-100-شخص-بعد-غمرها-جسرا-في-كوريا-الجنوبية-1066264583.html
مياه الفيضانات تحاصر 100 شخص بعد غمرها جسرا في كوريا الجنوبية
مياه الفيضانات تحاصر 100 شخص بعد غمرها جسرا في كوريا الجنوبية
تسبب غرق أحد الجسور في إقليم كانغ وون بكوريا الجنوبية في ترك 100 شخص عالقين وسط مياه الفيضانات التي سببتها أمطار غزيرة تتعرض لها البلاد. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وارتفع منسوب المياه في أحد الأنهار التي تمر بالإقليم، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى غرق الجسر وتسبب في قطع الطريق على الأشخاص الذين حاصرتهم المياه، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وتتعرض كوريا الجنوبية لأمطار غزيرة خلال الأسبوع الجاري تسببت في مقتل نحو 9 أشخاص وفقدان نحو 7 آخرين، فيما وصف بأنه أسوأ موجة أمطار تشهدها البلاد منذ أكثر من قرن.
https://arabic.sputniknews.com/20200812/استمرار-هطول-الأمطار-في-كوريا-الجنوبية-لمدة-50-يوما-يحطم-الرقم-القياسي-1046254639.html
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العالم

مياه الفيضانات تحاصر 100 شخص بعد غمرها جسرا في كوريا الجنوبية

14:30 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / PARK JI-HWANإزالة آثار الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية
إزالة آثار الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / PARK JI-HWAN
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تسبب غرق أحد الجسور في إقليم كانغ وون بكوريا الجنوبية في ترك 100 شخص عالقين وسط مياه الفيضانات التي سببتها أمطار غزيرة تتعرض لها البلاد.
وارتفع منسوب المياه في أحد الأنهار التي تمر بالإقليم، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى غرق الجسر وتسبب في قطع الطريق على الأشخاص الذين حاصرتهم المياه، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2020
استمرار هطول الأمطار في كوريا الجنوبية لمدة 50 يوما يحطم الرقم القياسي
12 أغسطس 2020, 05:37 GMT
وتتعرض كوريا الجنوبية لأمطار غزيرة خلال الأسبوع الجاري تسببت في مقتل نحو 9 أشخاص وفقدان نحو 7 آخرين، فيما وصف بأنه أسوأ موجة أمطار تشهدها البلاد منذ أكثر من قرن.
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