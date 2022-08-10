https://arabic.sputniknews.com/20220810/نجل-ترامب-يصف-مداهمات-منزل-والده-بـ-الهجوم-المنسق-1066256430.html
نجل ترامب يصف مداهمات منزل والده بـ" الهجوم المنسق"
نجل ترامب يصف مداهمات منزل والده بـ" الهجوم المنسق"
وصف إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مداهمات منزل والده في فلوريدا بأنها "هجوم منسق". في رأيه، الرئيس السابق "مضطهد"، وفي وقت سابق "حاولوا... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T12:08+0000
2022-08-10T12:08+0000
2022-08-10T12:08+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1066256285_29:0:1252:688_1920x0_80_0_0_2a85116403bddb527517496772331950.jpg
قال نجل ترامب لقناة "Fox News" الأمريكية: في وقت سابق، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي عقار ترامب مار أ لاغو بولاية فلوريدا. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كان جهاز المخابرات مهتمًا بالوثائق التي يمكن أن يأخذها من البيت الأبيض. يعزو ترامب نفسه البحث إلى إحجام الحزب الديمقراطي الحاكم عن السماح له بخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1066256285_182:0:1099:688_1920x0_80_0_0_15f5970c464147b59933bf94a05ce33f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
نجل ترامب يصف مداهمات منزل والده بـ" الهجوم المنسق"
تابعنا عبر
وصف إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مداهمات منزل والده في فلوريدا بأنها "هجوم منسق". في رأيه، الرئيس السابق "مضطهد"، وفي وقت سابق "حاولوا اضطهاده في البيت الأبيض".
قال نجل ترامب لقناة "Fox News" الأمريكية:
هذا هجوم منسق تمامًا... الآن، انظر إلى الرئيس الذي لا يحظى بشعبية في تاريخ الولايات المتحدة، جو بايدن، وخمن ماذا؟ إنه يريد إزاحة الرئيس الأكثر شعبية في تاريخ الولايات المتحدة، الرجل الذي شارك فعليًا في مسيرة خارج منزله في مار أ لاغو، عندما كان في نيوجيرسي. هذا هو مقدار الحب والدعم الذي يتمتع به الشخص. إنهم يعلمون أنهم يخسرون. يعرفون أن سياساتهم كريهة. إنهم يخسرون بكل الطرق.
في وقت سابق، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي عقار ترامب مار أ لاغو بولاية فلوريدا. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كان جهاز المخابرات مهتمًا بالوثائق التي يمكن أن يأخذها من البيت الأبيض. يعزو ترامب نفسه البحث إلى إحجام الحزب الديمقراطي الحاكم عن السماح له بخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024.