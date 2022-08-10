https://arabic.sputniknews.com/20220810/ورق-عتيق-أول-مقهى-ثقافي-يدمج-ذوي-الاحتياجات-في-سوريا-بسوق-العمل-1066247920.html

"ورق عتيق"... أول مقهى ثقافي يدمج ذوي الاحتياجات في سوريا بسوق العمل

"ورق عتيق"... أول مقهى ثقافي يدمج ذوي الاحتياجات في سوريا بسوق العمل

بعيداً عن أجواء الصخب التي تغلب على الأماكن العامة، يتفرّد مقهى "ورق عتيق"، في مدينة اللاذقية السورية، بمزاياه وأسلوبه عن بقية المقاهي، حيث يتجاوز المقهى تقديم... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T11:08+0000

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تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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في "ورق عتيق" حكاية خاصة ومختلفة.. أبطال المكان والعاملون فيه أشخاص حقيقيون مفعمون بالأمل والإرادة من أصحاب "متلازمة داون" أو كما يطلق عليها "متلازمة الحب"، وبكل ما يحملونه من حب، يحضّرون المشروبات والسندويشات السريعة للزبائن.في كل زاوية من زوايا المقهى، تحتضن حكاية فيها من السحر والحب ما يكفي لجعل الزائر يقف طويلاً يتأمل المعرض الفني الذي يحتضنه، فمن الأعمال اليدوية كالمطرزات والإكسسوارات والصناعات الغذائية المشغولة بأيدي شبان من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى لوحات الفنّ التشكيلي الناطقة على الجدران، إلى المكتبة الغنية بالكتب المنوّعة، إلى صوت آلة العود التي تعزف أجمل الألحان الكلاسيكية. كل ما في هذه البقعة من الحب والامتنان يستقطب القلب قبل العين، ويضفي على رواده ميزة خاصة.دمج إيجابييعملون في جد وحب ويتنقلون في حرية وسعادة. سرعان ما يستطيع الزبون تلقفها ما إن تبادره على عجل الابتسامة العريضة الممزوجة بالكثير من الحب المرتسمة دائماً على وجوه كل من عليا ومارسيل وأحمد، العاملين في المقهى."بيتي الثاني وعالمي الذي أحب"، هكذا وصفت مارسيل سكيف مقهى ورق عتيق في حديثها المقتضب لـ "سبوتنيك": أحب هذا المكان الذي أرى فيه كل يوم زملائي بالإضافة للزوار الجدد، كل ذلك يمنحني سعادة غامرة وشوق دائم للعمل لدرجة أنني أتمنى البقاء في المقهى ليلاً ونهاراً.بدوره، أكد ميلاد سكيف (شقيق مارسيل)، أن الحالة النفسية والجسدية لشقيقته تحسنت كثيراً منذ أن بدأت العمل في المقهى، مدللاً بأنه في السابق كانت مارسيل تعاني من الفراغ الذي كان يسبّب لها الضجر وردات الفعل المبالغ فيها، لكن عندما بدأت العمل تغيرت حالتها النفسية وأصبحت مفعمة بالنشاط والحيوية، تنتظر بفارغ الصبر صباح اليوم التالي للعودة للعمل.بابتسامة عريضة تسجّل عليا طلبات الزبائن، وتنتقل بخفة بين الطاولات وتعيد أحد الكراسي إلى مكانها بجانب الطاولة، وتقول: سعيدة جداً بعملي الذي جعلني أشعر بأنني مهمة، وأحب كل زبائن المقهى.الحب بالحب، إذ قال أركان سعيد زبون دائم للمقهى: ما يزيد من جمالية المكان والإحساس بالراحة النفسية هو التعامل مع شباب من أصحاب "متلازمة داون" الذين ينثروا في المكان طاقة فرح جميلة، وتابع: أشتاق للشباب وأشعر بالسعادة عند رؤيتهم، بالإضافة للسكينة التي يمنحها المكان بوصفه حميم ويجعل الزبون يشعر وكأنه في منزله.. نشعر كرواد أننا ننتمي للمكان ونعرف بعضنا ونتبادل التحيات والأحاديث.وأضاف: أنا شخص قارئ، ويوجد في المقهى مكتبة غنية بمجموعة واسعة من الكتب المنوعة، ناهيك عن الفعاليات الثقافية وملتقى الشعر الذي يحتضنه المقهى بين الحين والآخر.بدوره، قال ميشيل كمبس والد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يصحبه باستمرار إلى المقهى: المكان مناسب جداً لابني، حيث تتسم الأجواء بالهدوء والسكينة، ناهيك عن الحس الإنساني والطاقة الإيجابية التي يتم التعامل فيها بين العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة والزبائن.وأضاف: أشعر بحجم السعادة الكبيرة التي تغمر ابني كلما أتينا إلى المقهى، ولذلك نتردد باستمرار.بيت للثقافة والفنصاحبة المقهى لينا ضاهر تروي لـ"سبوتنيك": "ورق عتيق" يعد أول مقهى ثقافي يدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا بسوق العمل، حيث كان هدفي دمج مصابي "متلازمة داون" بالمجتمع، وليكون المقهى مساحة تجمع كل الأشخاص الذين يتقاسمون الأشياء والاهتمامات الجميلة.وحسب ضاهر، مقهى "ورق عتيق" منبر ثقافي مفتوح لكل من يريد دون مقابل، ويتم تأمين دخل المكان من مبيعات المشروبات والأطباق المحضرة يدوياً، حيث يشبه المقهى الحياة المفعمة بالمحبة، لدينا الثقافة، الأدب، القراءة، الفن، الموسيقا، ناهيك عن إقامة يوم ترفيهي للسيدات كل شهر لممارسة كل الأشياء التي تحبها.عن كيفية تبلور فكرة المقهى وتنفيذها على أرض الواقع، تقول ضاهر: "عملي في إحدى الجمعيات، التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، جعلني أكتشف كم أطفال وشبان ذوي الاحتياجات الخاصة مختلفون عن الصورة النمطية المأخوذة عنهم في المجتمع، وكم يمتلكون من طاقات إيجابية كبيرة يجب علينا دعمها واستثمارها، وتجاوز فكرة العطف عليهم والنظر إليهم بأنهم غير فاعلين في المجتمع".وتابعت ضاهر: بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة، لم يكن باستطاعتي أن أحقق مشروع مقهى ثقافي يدمج أصحاب متلازمة الحب بالمجتمع، بمفردي، ويكون وجهة مختلفة ومريحة للمهتمين بالشأن الثقافي.وأضافت: عندما طرحت منظمة "UNDP" مشروع تحدي "الفكرة الأفضل"، تقدمت بمشروعي بعنوان "اقرأ" وفاز من بين 27 مشروعاً آخر، وقدمت لي المنظمة منحة للبدء بالمشروع الذي بات حقيقة ويلقى إقبالاً متزايداً يوماً بعد يوم.ولا يقف طموح ضاهر عند حد افتتاح مقهى "ورق عتيق" واستقطابه رواد جدد في كل يوم، وإنما يتعداه لأن يصبح منتدى منوعاً يجمع أذواقاً وفنوناً متعددة، شارحة: سنقوم بإعارة الكتب خارج المقهى، ونرحب بأي نقاش عبر جلسات حوارية تغني الجو الثقافي الذي يحتضنه المقهى.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/النحل-يعود-أدراجه-إلى-سوريا-فيديو-وصور-1053881994.html

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