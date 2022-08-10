https://arabic.sputniknews.com/20220810/وزيرة-الداخلية-الألمانية-تعبر-عن-أسفها-ما-السبب-1066240826.html
وزيرة الداخلية الألمانية تعبر عن أسفها... ما السبب؟
وزيرة الداخلية الألمانية تعبر عن أسفها... ما السبب؟
أفادت صحيفة "دي فيلت" عن اعتذار وزيرة الداخلية، نانسي فيزير، عما حدث أثناء وجودها في العاصمة الأوكرانية كييف. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T09:12+0000
2022-08-10T09:12+0000
2022-08-10T09:12+0000
العالم
مجتمع
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وتوجهت فيزير إلى كييف في زيارة تنصبّ في إطار الفعاليات الهادفة إلى إبراز الدعم الذي يقدمه قادة الدول الغربية إلى نظام الحكم الأوكراني الحالي.وكان من المفروض أن تكون الوزيرة الألمانية "محتشمة" أثناء وجودها في كييف، إلا أنها تظهر في صورة التُقطت أثناء حضورها لحفل أقامه عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، مبتسمة تتجرع كأس الشمبانيا.وبعد نشر الصورة اضطرت فيزير إلى تقديم الاعتذار، معبرة للمواطنين الذين يغطون نفقات زيارات من هذا النوع عن أسفها.وذكرت الصحيفة نقلا عن أحد قرائها أنها (فيزير) تأسف لإطلاع المجتمع على المشهد وليس لظهورها فيه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع
وزيرة الداخلية الألمانية تعبر عن أسفها... ما السبب؟
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "دي فيلت" عن اعتذار وزيرة الداخلية، نانسي فيزير، عما حدث أثناء وجودها في العاصمة الأوكرانية كييف.
وتوجهت فيزير إلى كييف في زيارة تنصبّ في إطار الفعاليات الهادفة إلى إبراز الدعم الذي يقدمه قادة الدول الغربية إلى نظام الحكم الأوكراني الحالي.
وكان من المفروض أن تكون الوزيرة الألمانية "محتشمة" أثناء وجودها في كييف، إلا أنها تظهر في صورة التُقطت أثناء حضورها لحفل أقامه عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، مبتسمة تتجرع كأس الشمبانيا.
وبعد نشر الصورة اضطرت فيزير إلى تقديم الاعتذار، معبرة للمواطنين الذين يغطون نفقات زيارات من هذا النوع عن أسفها.
وذكرت
الصحيفة نقلا عن أحد قرائها أنها (فيزير) تأسف لإطلاع المجتمع على المشهد وليس لظهورها فيه.