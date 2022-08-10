وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره الأذربيجاني تعزيز التعاون في مختلف المجالات
© Photo / جامعة الدول العربيةوزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة
© Photo / جامعة الدول العربية
أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة محادثات موسعة مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، في باكو، ناقشا فيها تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة؛ كما استعرضا الأوضاع الدولية الراهنة.
الجزائر - سبوتنيك. وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: "في إطار زيارة العمل، التي يقوم بها إلى جمهورية أذربيجان، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أجرى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، تلتها جلسة عمل موسعة خصصت لبحث واقع وآفاق علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في جميع المجالات".
وأضاف: "كما استعرض الوزيران الأوضاع الأمنية والسياسية، ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والاقليمي، مؤكدين على ضرورة تكثيف التشاور بين البلدين، بحكم دورهما الريادي في إطار المنظمات التي ينتميان إليها، على غرار منظمة الأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ بالإضافة إلى تكتل أوبك +، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، خاصة في السياق الراهن للعلاقات الدولية".
وفي ختام جلسة العمل، وقع وزيرا خارجية البلدين اتفاقيتين لتأسيس آلية تشاور سياسي بين الجزائر وأذربيجان، وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول.
وعقب انتهاء المحادثات، عقد الوزيران ندوة صحفية نوها خلالها "بالتوافق في وجهات النظر الذي ميَّز المحادثات، حول العديد من القضايا الدولية".
كما أكدا عزمهما بذل كل الجهود اللازمة، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لتجسيد إرادتهما المشتركة في دعم السلم والأمن الدوليين.
وأضاف: "كما استعرض الوزيران الأوضاع الأمنية والسياسية، ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والاقليمي، مؤكدين على ضرورة تكثيف التشاور بين البلدين، بحكم دورهما الريادي في إطار المنظمات التي ينتميان إليها، على غرار منظمة الأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ بالإضافة إلى تكتل أوبك +، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، خاصة في السياق الراهن للعلاقات الدولية".
وفي ختام جلسة العمل، وقع وزيرا خارجية البلدين اتفاقيتين لتأسيس آلية تشاور سياسي بين الجزائر وأذربيجان، وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول.
وعقب انتهاء المحادثات، عقد الوزيران ندوة صحفية نوها خلالها "بالتوافق في وجهات النظر الذي ميَّز المحادثات، حول العديد من القضايا الدولية".
كما أكدا عزمهما بذل كل الجهود اللازمة، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لتجسيد إرادتهما المشتركة في دعم السلم والأمن الدوليين.