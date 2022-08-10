https://arabic.sputniknews.com/20220810/وزير-الدفاع-الأمريكي-يؤكد-عزم-واشنطن-إجراء-تدريبات-عسكرية-في-دول-البلطيق-1066245298.html
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد عزم واشنطن إجراء تدريبات عسكرية في دول البلطيق
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد عزم واشنطن إجراء تدريبات عسكرية في دول البلطيق
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستجري عددا من التدريبات العسكرية في دول البلطيق (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا)، وبصدد نشر قوات إضافية... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:43+0000
2022-08-10T10:43+0000
2022-08-10T10:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوستن في مؤتمر صحفي من لاتفيا، اليوم الأربعاء، إنه "سيكون لدينا عدد من التدريبات في المنطقة، لقد رأيتم أننا نقوم بذلك العام الماضي".وأضاف: "ويمكن لهذه التدريبات أن تجلب قوات إضافية للعمل في منطقة البلطيق وكذلك في الجناح الشرقي".يشار إلى أن 30 دولة عضوا في "الناتو"، وقعت في الـ5 من يوليو/ تموز بروتوكولات انضمام لفنلندا والسويد، بينما لا يزال يتعين على جميع الأعضاء التصديق على البروتوكولات وفقا لتشريعاتهم الوطنية.ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو"، حيث أكد أن باب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "مفتوح" أمام الدول الأوروبية التي تستوفي الشروط.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/بايدن-يوقع-بروتوكول-انضمام-السويد-وفنلندا-لـالناتو-ويؤكد-فتح-أبوب-الانضمام-للدول-الأوروبية-1066228365.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد عزم واشنطن إجراء تدريبات عسكرية في دول البلطيق
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستجري عددا من التدريبات العسكرية في دول البلطيق (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا)، وبصدد نشر قوات إضافية في المنطقة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أوستن في مؤتمر صحفي من لاتفيا، اليوم الأربعاء، إنه "سيكون لدينا عدد من التدريبات في المنطقة، لقد رأيتم أننا نقوم بذلك العام الماضي".
وأضاف: "ويمكن لهذه التدريبات أن تجلب قوات إضافية للعمل في منطقة البلطيق
وكذلك في الجناح الشرقي".
يشار إلى أن 30 دولة عضوا في "الناتو"، وقعت في الـ5 من يوليو/ تموز بروتوكولات انضمام
لفنلندا والسويد، بينما لا يزال يتعين على جميع الأعضاء التصديق على البروتوكولات وفقا لتشريعاتهم الوطنية.
ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو"، حيث أكد أن باب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "مفتوح" أمام الدول الأوروبية التي تستوفي الشروط.