https://arabic.sputniknews.com/20220810/وزير-المالية-الألماني-يعلن-عن-إجراءات-دعم-الطاقة-العامة-اعتبارا-من-1-يناير-1066254848.html

وزير المالية الألماني يعلن عن إجراءات دعم الطاقة العامة اعتبارا من 1 يناير

وزير المالية الألماني يعلن عن إجراءات دعم الطاقة العامة اعتبارا من 1 يناير

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعد حزمتين من إجراءات الدعم القادمة في الأول من يناير/ كانون الثاني لمساعدة المواطنين... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T11:27+0000

2022-08-10T11:27+0000

2022-08-10T11:27+0000

العالم

أخبار ألمانيا

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وقال ليندنر في مؤتمر صحفي "واجه الكثيرون ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق الاقتصادية للبلاد هشة. نرى أن توقعات النمو الاقتصادي يتم تعديلها بالهبوط. قدمت الحكومة الألمانية مجموعتين هامتين من الإجراءات لدعم الأفراد والشركات هذا العام. ونعتزم مواصلة هذا العمل العام المقبل".على وجه الخصوص، سيبدأ إصلاح واسع النطاق في 1 يناير للتمويل المشترك لنفقات الإسكان في ضوء ارتفاع فواتير المرافق. ستقدم الحكومة أيضا مدفوعات التأمين للأشخاص الذين يجدون أنفسهم في مواقف حياتية صعبة، وفقًا لما قاله ليندنر.منذ عام 2021 ، كانت أسعار الطاقة في أوروبا تنمو كجزء من الاتجاه العالمي. تسارع التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو منذ بداية العام ، حيث نما من 5.9% في فبراير/شباط إلى 8.6% في يونيو/حزيران و 8.9% في يوليو/تموز، وفقًا لـ "Eurostat". بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واعتماد عدة حزم من العقوبات ضد موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي، أدت أسعار الوقود والغذاء إلى تسريع النمو، مما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ.

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