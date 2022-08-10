https://arabic.sputniknews.com/20220810/وزير-خارجية-اليمن-يكشف-مضامين-الهدنة-مع-أنصار-الله-ويرد-على-ما-يثار-حول-عبد-ربه-منصور-هادي-1066254404.html

وزير خارجية اليمن يكشف مضامين الهدنة مع "أنصار الله" ويرد على ما يثار حول عبد ربه منصور هادي

وزير خارجية اليمن يكشف مضامين الهدنة مع "أنصار الله" ويرد على ما يثار حول عبد ربه منصور هادي

كشف وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، حقيقة ما يثار حول الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T11:17+0000

2022-08-10T11:17+0000

2022-08-10T11:17+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي

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واعتبر بن مبارك، في مقابلة مع شبكة "CNN" العربية من العاصمة الأردنية عمان، أن تسليم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، السلطة في 7 أبريل/ نيسان الماضي، قد تم بشجاعة وبمسؤولية وطنية كبيرة وبعملية نعدّها تاريخية، مؤكدا أنه بصحة طيبة وأن كل ما أثير من أقوايل وأحاديث حوله في الصحافة لا أساس له الصحة.وبشأن الهدنة، أكد بن مبارك أنها "تتضمن 4 عناصر تتعلق بخفض التصعيد العسكري وبدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وبفتح مطار صنعاء وفتح المعابر على المحافظات اليمنية وبالدرجة الرئيسية تعز، وأن هذه الالتزامات لم تطبّق من جانب الحوثيين، لا في التجديد الأول ولا في التجديد الثاني".وأضاف أن الهدنة "لم تتضمن أي ضمانات أو آليات للرقابة للتنفيذ، وأنها قائمة على مدى الالتزام ومدى حرص وضغط المجتمع الإقليمي والدولي والتزام الحكومة اليمنية"، مشيرا إلى أن "وصفه للهدنة، التي أعلن عن تمديدها للمرة الثالثة في 2 أغسطس/ آب الجاري، بالهشة يأتي انطلاقا من واقع تجربتين سابقتين".وقال ابن مبارك، إن "تمديد الهدنة للمرة الثالثة هو فسحة أمل يجب استغلالها، وأن كل ما قدموه من تنازلات هدفها الرئيسي هو تسهيل حياة أبناء الشعب الذين يقبعون تحت سلطة ميليشا الحوثي"، مبينا أن "هناك قضايا رئيسية بالمقابل لم توجد آليات لها، خاصة فيما يتعلق الخروقات الكبيرة لميليشات الحوثي".وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء الماضي، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" وافقتا على تمديد الهدنة شهرين آخرين، مشيرا إلى توافقهما على محاولة التوصل اتفاق يقضي بمزيد من التمديد للهدنة.وأعلن غروندبرغ في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، موافقة الأطراف اليمنية على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ أبريل/ نيسان الماضي الماضي، لمدة شهرين قبل أن يتم تجديدها مرة أخرى الأربعاء الماضي.ويشهد اليمن معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.ويسعى التحالف لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014، بينما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن الصراع أودى بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر.

https://arabic.sputniknews.com/20220804/مصر-ترحب-ببيان-المبعوث-الأممي-بشأن-الهدنة-في-اليمن-1065998517.html

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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي