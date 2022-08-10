https://arabic.sputniknews.com/20220810/وسائل-إعلام-تتحدث-عن-الوضع-على-خط-الوسط-لمضيق-تايوان-1066235054.html
وسائل إعلام تتحدث عن الوضع على "خط الوسط" لمضيق تايوان
وسائل إعلام تتحدث عن الوضع على "خط الوسط" لمضيق تايوان
أفادت "رويترز" نقلاً عن مصدر مطلع بأن حوالي 20 سفينة تابعة للبحريتين الصينية والتايوانية لا تزال بالقرب مما يسمى "الخط الوسط" في مضيق تايوان. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T05:22+0000
2022-08-10T05:22+0000
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الصين
أخبار تايوان
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وبحسب المصدر، واصلت عدة سفن صينية صباح الأربعاء إجراء التدريبات قبالة الساحل الشرقي لتايوان.في وقت سابق، ذكرت منطقة القيادة القتالية الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني أن القوات الجوية والبحرية الصينية أجرت يوم الثلاثاء مناورات لاختبار قدرات التشابك والتحكم المشتركة في ظروف كهرومغناطيسية صعبة خلال التدريبات العسكرية الجارية في جميع أنحاء تايوان.وردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، نظم جيش التحرير الشعبي مناورات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات والسفن الحربية. بدأت التدريبات في 4 أغسطس/آب في ست مناطق من المنطقة المائية حول الجزيرة وكان من المفترض أن تنتهي ظهر يوم 7 أغسطس، لكنها استمرت.لم تذكر بكين متى ستنهي جميع المناورات حول الجزيرة، بينما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المملوكة للدولة، نقلاً عن محللين في 8 أغسطس، أن التدريبات العسكرية لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان ستصبح روتينية ولن تتوقف حتى يتم توحيد الجزيرة والبر الرئيسي للصين.
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان
وسائل إعلام تتحدث عن الوضع على "خط الوسط" لمضيق تايوان
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أفادت "رويترز" نقلاً عن مصدر مطلع بأن حوالي 20 سفينة تابعة للبحريتين الصينية والتايوانية لا تزال بالقرب مما يسمى "الخط الوسط" في مضيق تايوان.
وبحسب المصدر، واصلت عدة سفن صينية صباح الأربعاء إجراء التدريبات قبالة الساحل الشرقي لتايوان.
في وقت سابق، ذكرت منطقة القيادة القتالية الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني أن القوات الجوية والبحرية الصينية أجرت يوم الثلاثاء مناورات لاختبار قدرات التشابك والتحكم المشتركة في ظروف كهرومغناطيسية صعبة خلال التدريبات العسكرية الجارية في جميع أنحاء تايوان.
وردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، نظم جيش التحرير الشعبي مناورات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات والسفن الحربية. بدأت التدريبات في 4 أغسطس/آب في ست مناطق من المنطقة المائية حول الجزيرة وكان من المفترض أن تنتهي ظهر يوم 7 أغسطس، لكنها استمرت.
لم تذكر بكين متى ستنهي جميع المناورات حول الجزيرة، بينما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المملوكة للدولة، نقلاً عن محللين في 8 أغسطس، أن التدريبات العسكرية لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان ستصبح روتينية ولن تتوقف حتى يتم توحيد الجزيرة والبر الرئيسي للصين.