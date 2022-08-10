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وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل
وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل
أعلن نقيب الفنانيين الأردنيين، محمد يوسف، وفاة الفنان الأردني، داوود جلاجل، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 75 عاما. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T11:46+0000
2022-08-10T11:46+0000
أخبار الأردن
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وأفادت قناة "المملكة" الأردنية، بأن الفنان القدير الراحل، كان أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني.ولد جلاجل في قرية سلوان في القدس بفلسطين، في 2 فبراير/ شباط 1947، وبدأ رحلته مع الدراما عام 1968، وقدم أكثر من 200 عمل فني بما يشمل الأعمال الدرامية والمسرحيات وبرامج الأطفال.قدم الفنان الراحل أعمالا اجتماعية وبدوية وتاريخية وأعمالا موجهة للأطفال، كما شارك في مسلسلات عربية، ومن أشهر أعماله الدرامية "راس غليص" و"جلوة راكان" و"العقد الفريد"، ومن الأعمال الكوميدية "العلم نور" وله عمل موجه للأطفال وهو مسلسل "مدرسة الأستاذ بهجت".
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أخبار الأردن

وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل

11:46 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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أعلن نقيب الفنانيين الأردنيين، محمد يوسف، وفاة الفنان الأردني، داوود جلاجل، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 75 عاما.
وأفادت قناة "المملكة" الأردنية، بأن الفنان القدير الراحل، كان أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني.
ولد جلاجل في قرية سلوان في القدس بفلسطين، في 2 فبراير/ شباط 1947، وبدأ رحلته مع الدراما عام 1968، وقدم أكثر من 200 عمل فني بما يشمل الأعمال الدرامية والمسرحيات وبرامج الأطفال.
قدم الفنان الراحل أعمالا اجتماعية وبدوية وتاريخية وأعمالا موجهة للأطفال، كما شارك في مسلسلات عربية، ومن أشهر أعماله الدرامية "راس غليص" و"جلوة راكان" و"العقد الفريد"، ومن الأعمال الكوميدية "العلم نور" وله عمل موجه للأطفال وهو مسلسل "مدرسة الأستاذ بهجت".
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