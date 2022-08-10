وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
أعلن نقيب الفنانيين الأردنيين، محمد يوسف، وفاة الفنان الأردني، داوود جلاجل، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 75 عاما.
وأفادت قناة "المملكة" الأردنية، بأن الفنان القدير الراحل، كان أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني.
انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الأردني— #الفهد_للبادية (@ffs4_295) August 9, 2022
( #داوود_جلاجل ) رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته
.. أحر التعازي لأهله وذويه ومحبيه رحمة الله عليك يا ابو الليث إنا لله وإنا إليه راجعون "" االوفاة يــوم الثلاثاء " 11 - 1محرم - 1444هـ
9 - 8اغسطس 2022م
وداعا_داوود_جلاجل#الفهد_للبادية pic.twitter.com/fH0Wmm2OuP
ولد جلاجل في قرية سلوان في القدس بفلسطين، في 2 فبراير/ شباط 1947، وبدأ رحلته مع الدراما عام 1968، وقدم أكثر من 200 عمل فني بما يشمل الأعمال الدرامية والمسرحيات وبرامج الأطفال.
( الاستاذ داوود جلاجل صاحب الروح الحلوه. صدمني خبر وفاتك. فا يوم امس من ٢٤ ساعه جلسنا طويلا. في استراحه موقع التصوير. واتغدينا سوا مع الزملاء. وقد ملئت المكان. بالضحك .والحديث عن ذكراياتك ومشوارك الطويل. رحمك الله واسكنك فسيح جنانه #داوود_جلاجل pic.twitter.com/yOxiuP4XSt— جميل براهمه (@jem181966111) August 9, 2022
قدم الفنان الراحل أعمالا اجتماعية وبدوية وتاريخية وأعمالا موجهة للأطفال، كما شارك في مسلسلات عربية، ومن أشهر أعماله الدرامية "راس غليص" و"جلوة راكان" و"العقد الفريد"، ومن الأعمال الكوميدية "العلم نور" وله عمل موجه للأطفال وهو مسلسل "مدرسة الأستاذ بهجت".