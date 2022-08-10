https://arabic.sputniknews.com/20220810/وقوع-المزيد-من-الخسائر-في-صفوف-أعوان-الناتو-1066258005.html

وقوع المزيد من الخسائر في صفوف أعوان الناتو

وقوع المزيد من الخسائر في صفوف أعوان الناتو

زج مَن يتولون أمور السلطة في أوكرانيا حاليًا ببلادهم وسكانها في الحرب ضد روسيا، أعلن ذلك سيرغي كيريينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الروسي. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T12:18+0000

2022-08-10T12:18+0000

2022-08-10T12:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأشار كيريينكو في كلمة له أمام المشاركين في ندوة المحللين السياسيين إلى أن الحرب التي زج بأوكرانيا فيها مَن وصلوا إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب في عام 2014، يُجريها حلف شمال الأطلسي (الناتو).ونوه إلى أن حلف الناتو يحارب روسيا في أراضي أوكرانيا بأيدي الأوكرانيين.وظهر حلف الناتو إلى حيز الوجود بعد الحرب العالمية الثانية كآلة تتلخص وظيفتها الرئيسية في محاربة روسيا السوفيتية. ولم يتخل الناتو عن وظيفته هذه بعد أن خرجت روسيا من عباءة الاتحاد السوفيتي بل واصل زحفه على روسيا. وبعد وصول متطرفين لهم مشاعر عدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية وجد الناتو مَن يحارب بأيديهم ضد روسيا بينما شرع المسيطرون على المؤسسة الحاكمة في أوكرانيا في محاربة الروس والناطقين باللغة الروسية في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا حتى أن روسيا اضطرت أخيرا إلى التدخل من أجل وقف اعتداءات القوات الأوكرانية على السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، وقوع المزيد من الخسائر في صفوف قوات النظام الأوكراني. وذكرت، مثلا، أنه تم إسقاط 3 طائرات أخرى تابعة لسلاح الجو الأوكراني ليصل إجمالي عدد الطائرات التي خسرتها قوات النظام الأوكراني منذ 24 فبراير/شباط 2022 حينما بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا، إلى 267 طائرة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, رصد عسكري