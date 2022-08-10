https://arabic.sputniknews.com/20220810/يصيح-200-مرة-يوميا-ديك-ألماني-يواجه-القضاء-1066237467.html
يصيح 200 مرة يوميا... ديك ألماني يواجه القضاء
يصيح 200 مرة يوميا... ديك ألماني يواجه القضاء
أثار مواطنون ألمان قضية على جارهم بسبب ديك يملكه، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل صياحه. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T07:30+0000
2022-08-10T07:30+0000
2022-08-10T07:30+0000
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وتعود أحداث القصة بحسب صحيفة "ذا تايمز" إلى قيام الجيران بتسجيل عدد المرات التي يقوم بها الديك بالصياح في اليوم الواحد، لتصل إلى 200 مرة لإبهار 4 دجاجات يعشن معه.ويعيش الديك الذي يعرف باسم "ماجدة" في حديقة فيلا في مدينة باد سالزوفلين غربي ألمانيا، وقد سمي بهذا الاسم لأنه اعتُقد أنه دجاجة في البداية حين كان واحدا من 5 صيصان اشتراها صاحبها، الذي لا يعرف إلا باسم مايكل د.وقيل إن صاحب الديك رفض التخلص عنه، وقال: "الدجاجات تحتاج إلى الديك، وإلا فستنتف ريش بعضها". وستعقد جلسات الاستماع في محكمة ليمغو الابتدائية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
يصيح 200 مرة يوميا... ديك ألماني يواجه القضاء
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أثار مواطنون ألمان قضية على جارهم بسبب ديك يملكه، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل صياحه.
وتعود أحداث القصة بحسب صحيفة
"ذا تايمز" إلى قيام الجيران بتسجيل عدد المرات التي يقوم بها الديك بالصياح في اليوم الواحد، لتصل إلى 200 مرة لإبهار 4 دجاجات يعشن معه.
وقال فريدريش فيلهلم صاحب الـ76 سنة، الذي يعيش في المنزل المجاور: "لا يمكننا استخدام الحديقة ولا فتح أي نوافذ. ويبدأ صياحه الساعة الثامنة صباحاً لأنه يكون محبوساً أثناء الليل، لكنه يصيح بعد ذلك حوالي 100 أو 200 مرة على مدار اليوم. وهذا لا يُطاق". وأضافت زوجته جوتا: "هذا عذاب".
ويعيش الديك الذي يعرف باسم "ماجدة" في حديقة فيلا في مدينة باد سالزوفلين غربي ألمانيا، وقد سمي بهذا الاسم لأنه اعتُقد أنه دجاجة في البداية حين كان واحدا من 5 صيصان اشتراها صاحبها، الذي لا يعرف إلا باسم مايكل د.
وقيل إن صاحب الديك
رفض التخلص عنه، وقال: "الدجاجات تحتاج إلى الديك، وإلا فستنتف ريش بعضها". وستعقد جلسات الاستماع في محكمة ليمغو الابتدائية.