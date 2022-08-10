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72 دولة تشارك في معرض "آرميا-2022" الروسي
72 دولة تشارك في معرض "آرميا-2022" الروسي
أكد نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال بافيل بوبوف، اليوم الأربعاء، أن وفودا عسكرية من 72 دولة أكدت مشاركتها في المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا-2022". 10.08.2022, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
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وقال بوبوف خلال لقائه الملحقين العسكريين الأجانب: "حتى الآن، أكدت 72 دولة مشاركة وفودها العسكرية الرسمية في فعاليات المنتدى. وتخطط حوالي 1500 شركة ومنظمة، بما في ذلك الأجنبية منها، لتقديم عينات من منتجاتها".ومن المقرر أيضا إجراء مفاوضات واجتماعات عمل بين قيادة وزارة الدفاع الروسية وممثلي الوفود الأجنبية.ووفقا لبوبوف، من المقرر خلال المنتدى توقيع عقود حكومية مع مؤسسات صناعية تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليار روبل، بالإضافة إلى إبرام "Rosoboronexport" لعقود دولية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية. وستقام فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022" في مرافق حديقة باتريوت بالقرب من موسكو، وأرض تدريب ألابينو، ومطار كوبينكا، وكذلك جميع المناطق العسكرية والأسطول الشمالي.
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رصد عسكري

72 دولة تشارك في معرض "آرميا-2022" الروسي

11:02 GMT 10.08.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الذهاب إلى بنك الصورالمنتدى العسكري التقني "آرميا- 2021" في مقاطعة موسكو
المنتدى العسكري التقني آرميا- 2021 في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أكد نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال بافيل بوبوف، اليوم الأربعاء، أن وفودا عسكرية من 72 دولة أكدت مشاركتها في المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا-2022".
وقال بوبوف خلال لقائه الملحقين العسكريين الأجانب: "حتى الآن، أكدت 72 دولة مشاركة وفودها العسكرية الرسمية في فعاليات المنتدى. وتخطط حوالي 1500 شركة ومنظمة، بما في ذلك الأجنبية منها، لتقديم عينات من منتجاتها".
وأشار الجنرال إلى أنه بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعارض التي ستكون حاضرة، والبرامج العلمية والتجارية سيكون هناك 289 حدثا، وسيحصل الشركاء الأجانب على عرض ديناميكي لقدرات الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة".
ومن المقرر أيضا إجراء مفاوضات واجتماعات عمل بين قيادة وزارة الدفاع الروسية وممثلي الوفود الأجنبية.
ووفقا لبوبوف، من المقرر خلال المنتدى توقيع عقود حكومية مع مؤسسات صناعية تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليار روبل، بالإضافة إلى إبرام "Rosoboronexport" لعقود دولية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية.
وستقام فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022" في مرافق حديقة باتريوت بالقرب من موسكو، وأرض تدريب ألابينو، ومطار كوبينكا، وكذلك جميع المناطق العسكرية والأسطول الشمالي.
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