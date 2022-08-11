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https://arabic.sputniknews.com/20220811/آرميا-2022-عرض-نظام-اتصالات-المقاتلة-الروسية-المستقبلية-1066282356.html
"آرميا 2022": عرض نظام اتصالات المقاتلة الروسية المستقبلية
"آرميا 2022": عرض نظام اتصالات المقاتلة الروسية المستقبلية
يتم عرض معدات عسكرية حديثة خلال معرض "آرميا 2022" (الجيش – 2022). 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T08:44+0000
2022-08-11T08:44+0000
روسيا
سلاح روسيا
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كشف جهاز الإعلام التابع لشركة الإكترونيات الروسية أن الشركة تعرض نظام اتصالات المقاتلة الروسية المستقبلية المعروفة باسم Checkmate (تشيك ميت) في معرض "آرميا 2022".وعموما تعرض شركة الإلكترونيات مجموعة كبيرة من المعدات وخاصة معدات الاتصالات، في هذا المعرض.يقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/ آب.أما بالنسبة لطائرة "تشيك ميت" فهي طائرة مقاتلة بمحرك واحد من الجيل الخامس. تم عرض نموذجها الأولي في معرض "ماكس" الجوي في يوليو/ تموز 2021.توجد في روسيا طائرة أخرى تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات وهي بمحركين. وقد دخلت هذه الطائرة الخدمة العسكرية باسم "سو-57".
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روسيا, سلاح روسيا

"آرميا 2022": عرض نظام اتصالات المقاتلة الروسية المستقبلية

08:44 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Alexey Maishev  / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (كش ملك) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
مقاتلة سوخوي تشيك ميت (كش ملك) في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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يتم عرض معدات عسكرية حديثة خلال معرض "آرميا 2022" (الجيش – 2022).
كشف جهاز الإعلام التابع لشركة الإكترونيات الروسية أن الشركة تعرض نظام اتصالات المقاتلة الروسية المستقبلية المعروفة باسم Checkmate (تشيك ميت) في معرض "آرميا 2022".
وعموما تعرض شركة الإلكترونيات مجموعة كبيرة من المعدات وخاصة معدات الاتصالات، في هذا المعرض.
يقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/ آب.
أما بالنسبة لطائرة "تشيك ميت" فهي طائرة مقاتلة بمحرك واحد من الجيل الخامس. تم عرض نموذجها الأولي في معرض "ماكس" الجوي في يوليو/ تموز 2021.
توجد في روسيا طائرة أخرى تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات وهي بمحركين. وقد دخلت هذه الطائرة الخدمة العسكرية باسم "سو-57".
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