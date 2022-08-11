https://arabic.sputniknews.com/20220811/أزمة-في-بريطانيا-بسبب-منجم-فحم-يعوض-واردات-الطاقة-الروسية-والسلطات-تضطر-لتأجيل-الموافقة-عليه-1066301380.html

أزمة في بريطانيا بسبب منجم فحم "يعوض واردات الطاقة الروسية" والسلطات تضطر لتأجيل الموافقة عليه

أزمة في بريطانيا بسبب منجم فحم "يعوض واردات الطاقة الروسية" والسلطات تضطر لتأجيل الموافقة عليه

وتتوالى الأزمات التي يعاني منها الأوروبيون بسبب سير حكوماتهم خلف الولايات المتحدة الأمريكية في موقفها من روسيا، وهذه المرة من داخل المجتمع البريطاني على وجه... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T13:46+0000

2022-08-11T13:46+0000

2022-08-11T13:46+0000

بريطانيا

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الأزمة وفقا لموقع "بي بي سي" جاءت من محاولة الحكومة البريطانية التغلب على أزمة الطاقة التي خلفتها العقوبات المفروضة على روسيا، فعمدت إلى فعل ذلك عن طريق الموافقة على منجم فحم عميق مخطط له في المملكة المتحدة منذ أكثر من 30 عامًا.القرار أثار حفيظة الكثيرين، من حيث إنه سيزيد من انبعاثات الكربون، ولن يحل محل الواردات الروسية، وهو الأمر الذي استدعى منهم القيام بخطوات منها رفع دعاوى أمام المحاكم البريطانية ضد قرارات الموافقة على هذا المنجم، وهو ما اضطر الحكومة لاحقا إلى إرجاء القرار.وأوضحت المنظمة أنها تلقت رسالة من وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات، يوم الأربعاء، تقول إن "المسؤولين ليسوا في وضع يسمح لهم بعد بإكمال اعتباراتهم" بشأن ما وصفته بالمسألة المعقدة.وتابعت: "يعطي وزير الخارجية إشعارًا بموجب هذا بأنه قد غير الجدول الزمني المحدد مسبقًا وسيصدر الآن قراره في أو قبل 8 نوفمبر 2022، ونحن نهدف إلى إصدار القرار في أسرع وقت ممكن".وأضافت: "من المقرر أن يتقلص سوق فحم الكوك في المملكة المتحدة وأوروبا بسرعة مع تحول الشركات المصنعة إلى فولاذ أكثر اخضرارًا، في حين أن الفحم من هذا المنجم لن يحل محل الواردات الروسية".وأوضحت أنه "ومع ذلك، فإن هذا المنجم الجديد سيزيد من انبعاثات الكربون، حيث وصفته هيئة مراقبة المناخ الحكومية بأنه "لا يمكن الدفاع عنه تمامًا".ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها بحلول نوفمبر المقبل، وقد يذهب القرار إلى وزير جديد.

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