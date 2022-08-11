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أشتية: قرار إسرائيل بهدم مدرسة فلسطينية "محاولة لأسرلة التعليم"
أشتية: قرار إسرائيل بهدم مدرسة فلسطينية "محاولة لأسرلة التعليم"
اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، القرار الإسرائيلي بهدم مدرسة في رام الله في الضفة الغربية بأنه "حرب على الهوية". 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T18:38+0000
2022-08-11T18:38+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال حفل لتكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، في مدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "نرفض قرار الاحتلال هدم مدرسة عين سامية، الذي يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية".ووصف أشتية قرار الهدم بأنه يأتي في إطار "المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم"، مؤكدا أنه انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم.وأكد رفضه هذا الإجراء، وكذلك إلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس.وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قد أصدرت قرارا، الأربعاء، بـ "هدم فوري" لمدرسة عين سامية شمال شرق مدينة رام الله، حسبما ذكر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الذي مثل الملتمسين ضد قرار هدمها.وفي الشهر الماضي، قررت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إلغاء تراخيص 6 مدارس في القدس الشرقية تضم أكثر من ألفي طالب وطالبة، بدعوى أنها تحرض ضد إسرائيل وجيشها في الكتب المدرسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/تمديد-إسرائيلي-لاعتقال-السعدي-ما-تداعيات-القرار-وتأثيره-على-هدنة-غزة-1066307594.html
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أخبار فلسطين اليوم

أشتية: قرار إسرائيل بهدم مدرسة فلسطينية "محاولة لأسرلة التعليم"

18:38 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ
 رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE
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اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، القرار الإسرائيلي بهدم مدرسة في رام الله في الضفة الغربية بأنه "حرب على الهوية".
جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال حفل لتكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، في مدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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15:57 GMT
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "نرفض قرار الاحتلال هدم مدرسة عين سامية، الذي يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية".
ووصف أشتية قرار الهدم بأنه يأتي في إطار "المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم"، مؤكدا أنه انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم.
وأكد رفضه هذا الإجراء، وكذلك إلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قد أصدرت قرارا، الأربعاء، بـ "هدم فوري" لمدرسة عين سامية شمال شرق مدينة رام الله، حسبما ذكر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الذي مثل الملتمسين ضد قرار هدمها.
وفي الشهر الماضي، قررت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إلغاء تراخيص 6 مدارس في القدس الشرقية تضم أكثر من ألفي طالب وطالبة، بدعوى أنها تحرض ضد إسرائيل وجيشها في الكتب المدرسية.
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