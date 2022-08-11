https://arabic.sputniknews.com/20220811/أفخم-12-مروحية-في-العالم-فيديو-1066278420.html
أفخم 12 مروحية في العالم... فيديو
أفخم 12 مروحية في العالم... فيديو
تبدو المروحية للشخص العادي على أنها آلة طيران صاخبة للغاية وذات فائدة بحتة، يستخدمها الجيش أو الأطباء مع رجال الإنقاذ. يا لها من مفاجأة تصبح عندما تكتشف فجأة... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T06:05+0000
2022-08-11T06:05+0000
2022-08-11T06:09+0000
منوعات
مجتمع
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على سبيل المثال، يمكن لمروحيات Bell Nexus أن تحمل ما يصل إلى 12 راكبًا بأقصى درجات الراحة. كل مقصورتها مشغولة حرفياً بصفوف من المقاعد الناعمة والمريحة، والسقف مرتفع للغاية بحيث يمكنك الوقوف على طولك الكامل فيها، وسيظل هناك متسع. النموذج مثير للاهتمام أيضًا من حيث أن نظام الواقع المعزز، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، موجود على متن المروحية، ويعمل الطيار بدلاً من ذلك كمشغل بدلاً من التحكم المباشر فيها، حسب موقع بيبيموت.تم نشر مقطع فيديو مع نظرة عامة على أكثر 12 مروحية فخامة في العالم بقناة TechZone على يوتيوب. كل واحدة منها على استعداد للمنافسة من حيث وسائل الراحة مع السيارات الفاخرة. أضف إلى ذلك السرعة العالية للحركة وغياب الاختناقات المرورية، وفي النهاية نحصل على وسيلة نقل مثالية تقريبًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع
أفخم 12 مروحية في العالم... فيديو
06:05 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 06:09 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
تبدو المروحية للشخص العادي على أنها آلة طيران صاخبة للغاية وذات فائدة بحتة، يستخدمها الجيش أو الأطباء مع رجال الإنقاذ. يا لها من مفاجأة تصبح عندما تكتشف فجأة إلى أي مدى يمكن أن تكون المروحيات مريحة. يبدو أن البعض منها قد وصل من المستقبل البعيد، وهذا لا يمنعها من أن تكون حقيقية تماما اليوم.
على سبيل المثال، يمكن لمروحيات Bell Nexus أن تحمل ما يصل إلى 12 راكبًا بأقصى درجات الراحة. كل مقصورتها مشغولة حرفياً بصفوف من المقاعد الناعمة والمريحة، والسقف مرتفع للغاية بحيث يمكنك الوقوف على طولك الكامل فيها، وسيظل هناك متسع. النموذج مثير للاهتمام أيضًا من حيث أن نظام الواقع المعزز، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، موجود على متن المروحية، ويعمل الطيار بدلاً من ذلك كمشغل بدلاً من التحكم المباشر فيها، حسب موقع بيبيموت.
تم نشر مقطع فيديو مع نظرة عامة على أكثر 12 مروحية فخامة في العالم
بقناة TechZone على يوتيوب. كل واحدة منها على استعداد للمنافسة من حيث وسائل الراحة مع السيارات الفاخرة. أضف إلى ذلك السرعة العالية للحركة وغياب الاختناقات المرورية، وفي النهاية نحصل على وسيلة نقل مثالية تقريبًا.